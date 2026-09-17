Exclusiva: Julio Iglesias Jr. revela cómo se encuentra su padre tras las acusaciones de presunta agresión y explotación laboral en su contra
Julio Iglesias Jr. afirma que su padre se encuentra mejor tras el escándalo desatado por las acusaciones de presunta agresión sexual y explotación laboral en su contra.
Tras ser acusado de presunta agresión sexual y explotación laboral, Julio Iglesias Jr. afirma que su padre se encuentra mejor: “Está tranquilo, está muy bien”; asegura. El joven recorrerá España con una serie de conciertos en la que interpretará las canciones de su papá. Entérate de todos los detalles aquí.