A qué están jugando: Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dejan ver que están nuevamente juntos.

La pareja “suelta” mensajes que dejan ver que hicieron las paces.

Los últimos meses la cantante Chiquis Rivera y su aún esposo Lorenzo Méndez han estado en boca de todos los medios de espectáculos y sus seguidores luego de que anunciaran su separación en septiembre.

“Con el corazón pesado... Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”, escribió la cantante en sus redes sociales.

El quiebre incluyó mensajes codificados entre los intérpretes y hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del divorcio.

Tras anunciar la demanda de divorcio, Janney Rivera, verdadero nombre de la famosa, fue vista en una actitud cariñosa con el empresario restaurantero Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. Éste último dejó entrever durante una entrevista que él desea más que una amistad con la hija de Jenni Rivera, aunque está respetando el proceso por el que pasa la cantante.

Hace unas semanas Chiquis le dio una entrevista a una reconocida revista de espectáculos, donde explicó el duro proceso por el que atraviesa por su separación del exvocalista de La Original Banda El Limón.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, confesó a hija de Jenni Rivera.

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso”, agregó.

Este fin de semana se dieron a conocer imágenes de Chiquis y Lorenzo juntos en El Paso, Texas, lo cual levantó rumores de una posible reconciliación. Y no estaba solos, fotografías revelaron que Victoria, la hija del cantante, estaba con ellos.

Pero lo que ha encendido las alertas de sus seguidores es el rumor de que dicho encuentro se llevó a cabo porque Chiquis está embarazada.

Este 6 de diciembre Lorenzo escribió en su cuenta de Twitter “Mañana les tengo un anuncio”, mientras que Janney posteó un video en el que se puede ver a su fallecida mamá en un fragmento de entrevista donde dice “Según los medios de comunicación, estoy embarazada”, clip que acompañó con el mensaje: “I miss you momma”.

A su salida del establecimiento, Chiquis y Lorenzo escaparon de las cámaras de los periodistas que buscaban una explicación a su polémico encuentro.

“Ahorita no vamos a hacer entrevistas. Les agradecemos la privacidad en estos momentos”, dijo Méndez a un famoso programa de espectáculos.

Lorenzo publicó en su cuenta de Twitter “2020… un año que jamás olvidaré”, lo cual creó nuevas especulaciones entre sus seguidores.

Fue el 29 de junio del 2019 que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se dieron el “sí, acepto” luego de cuatro años de noviazgo en la iglesia presbiteriana Westminister ubicada en Pasadena, California. Todo parecía ser un cuento de hadas, la más famosa de las hijas de Jenni Rivera bajó de un Rolls Royce blanco rodeada de sombrillas negras que la protegían de los paparazzi, pero hay mucho más detrás de esa unión.

Lorenzo le pidió matrimonio a Janney frente a su familia, escena que formó parte del reality “The Riveras”, sin embargo, tiempo después cancelaron su compromiso.

“Desde que comencé a salir con Lorenzo siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no… pero no quiero que él piense ‘ah, que aburrida’”, reveló Chiquis al momento de sufrir la fractura de su compromiso.

Sin embargo, la pareja supo sobreponerse y retomaron su compromiso. El día de la boda llegó, pero se vio rodeado por misticismo y agresiones del cuerpo de seguridad a los periodistas y fotógrafos.

Tras un año de matrimonio la pareja comenzó a dar muestras de distanciamiento, Lorenzo ya no usaba su anillo de bodas y luego fue captado fuera de la casa que compartía con Chiquis sin poder entrar.

Janney respondió hace unos meses que el quiebre en su matrimonio no se debió a una infidelidad, sin embargo, sí dejó en claro que ella no fue la culpable de dicho rompimiento.

“Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, respondió la cantante.