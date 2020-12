Ahora por daño moral y racismo: la primera caída legal de Lupita Jones ante una exreina de belleza.

Los problemas parecen no tener fin para la nacida en Mexicali.

Los problemas para la Miss Universo 1991, Lupita Jones, siguen cayendo, pues tras varias acusaciones de violencia por parte de exreinas de belleza, una de ellas ya le ganó una demanda legal.

Se trata de Diana Leal, quien se coronó como Miss Puebla 2016, pero luego le fue retirada su corona en noviembre de ese mismo año presuntamente por indisciplina, pero un juez determinó que fue de forma injustificada.

La exmodelo, quien llevaba 4 años de batalla legal, afirmó que no se le retiró de su cargo por indisciplina, sino que se trató de discriminación por su origen mixteco.

El abogado de Diana, Milton Aguirre, le reveló que ganaron la demanda interpuesta contra la directora de la organización Mexicana Universal, Guadalupe Jones, quien le había quitado la corona a Leal presuntamente por ocultar información al certamen Nuestra Belleza y a sus organizadores, además de supuesta indisciplina, según indicaba el documento original.

Aguirre detalló que no solo existió daño moral y emocional, también económico, pues la organización debía darle varios premios a Diana por su triunfo. Agregó que Jones solo asistió dos veces a Puebla para revisar la demanda y nunca más volvió.

Diana, quien fue coronada en agosto del 2016, demandó a Lupita por daño moral y despido injustificado, recalcando que Jones se dirigió a ella con calificativos racistas y fue ofendida por sus orígenes mixtecas. La reina de belleza dijo que le quitaron su título con base en engaños.

“Me ofendió a mí y conmigo a las mujeres mixtecas. Yo no tengo ningún interés económico, si algo se genera de los juicios civiles, será para apoyar una fundación que lleve capacitación a mis paisanas de Acatlán y toda la Mixteca Poblana”, señaló Leal en su momento.

Aguirre, quien defendió a Diana en su demanda contra Lupita Jones y su organización Procertamen (razón social que se encarga de algunos certámenes de belleza), dijo que se encentran en la fase en la que se debe ejecutar la sentencia y cuantificar.

“Muy satisfactorio porque al final nos dieron la razón, ya es cosa juzgada, ya la autoridad determinó que sí hubo una relación de trabajo entre Diana y Lupita Jones, bajo Promocertamen y que hubo una separación injustificada, que se violaron sus derechos y en consecuencia hay una condena y ahora estamos en la fase en las que tenemos que ejecutar, pero se le causó un daño a Diana, tanto moral como psicológica”, reveló el abogado Aguirre.

Aguirre agregó que ni Jones ni sus abogados quisieron llegar a un arreglo con Diana Leal, pues ellos estaban seguros de que fue correcto despedir a la joven.

Tiempo atrás Diana reveló que fue amenazada durante su destitución, pues si se negaba a dejar la corona, tendría que pagar una multa de 350 mil pesos para resarcir daños.

“Me obligaron a firmar un documento en el que me avisaban de mi destitución, bajo la amenaza de que si no lo hacía tenía que pagar 350 mil pesos. Utilizó los medios de comunicación para ensuciarme y decir que era indisciplinada y no tenía compromiso, pero yo tengo pruebas de cada día que asistí al gimnasio, de cada sesión a la que acudí, de cada acto en el que representé a Nuestra Belleza con patrocinadores”, sentenció Diana en su momento.

Luego de que Sofía Aragón, la más reciente representante de belleza mexicana a nivel internacional, acusara a la Miss Universo 1991, Lupita Jones, de violencia, se desató una ola de denuncias por parte de otras reinas de belleza.

Tras las declaraciones de Aragón, Lupita envió un lamentable mensaje que levantó la indignación en varias reinas de belleza y seguidores.

Estás otras reinas han levantado la voz para denunciar los malos tratos que han recibido por parte de Lupita Jones y su organización: Denisse Franco, Cynthia de la Vega, Josselyn Garciglia, Paola Torres, Nebai Torres y hasta la Miss Universo Ximena Navarrete.