Alma Cero es sinónimo de belleza y talento. ¿Quieres suspirar un rato? No dejes de ver estas FOTOS que te robarán el aliento.

Checa algunas de las imágenes de Alma Cero que demuestran que posee un físico envidiable y además, te revelamos varias curiosidades.

Su nombre completo es Alma Cero Delgado Quintero, nació en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1975, ¿qué?; pues sí, aunque no lo creas con 45 años luce más espectacular y bella que nunca.

Alma no sólo es actriz, está llena de talento, es también bailarina, comediante y cantante.

Estudió música, danza y taller escénico en el INBA. Posteriormente ingresó a estudiar actuación. Cuando terminó sus estudios, participó en sketches y varios programas de comedia como actriz de reparto, destacando por su atractivo físico.

Y es que Alma Cero lleva una vida saludable, hace mucho ejercicio y con la danza, pues su figura es el deleite de sus miles de fans y la envidia de muchas. Por eso no es de extrañarse que sus casi 800 mil seguidores de Instagram, se vuelvan locos cuando comparte fotos como las de esta galería.

Así como se luce haciendo ejercicio en atuendos ajustados que marcan su impresionante físico, la podemos ver en outfits que la hacen ver guapísima y ni qué decir de los bikinis que roban la respiración a cualquiera, ¡los luce como nadie!

Su libro favorito es Colorín Colorado, Este Cuento no se ha Acabado, de Odin Dupeyron, a quien considera su maestro.

¡Atención con este tip chicas! Para acelerar su metabolismo, Alma toma una bebida argentina llamada Yerba Mate, eso la ayuda a mantenerse delgada.

Alma Cero ama los sacos de vestir, es casi casi una obsesión para ella y los colecciona, ¿cuántos creen que tenga?

Si de música hablamos, su canción favorita es Show Must Go On de Queen.

Sus artistas favoritos son Mon Laferte y Will Smith.

No soporta ver trastes sucios, inmediatamente los lava.

La comida picante le encanta y también el mezcal. Y si nos vamos a lo internacional, su preferida es la comida italiana.

Ahora ya conoces un poco más de Alma Cero, una mujer llena de belleza y talento.