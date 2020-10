Daniel Radcliffe solo regresaría a hacer otra película de Harry Potter si la autora J.K. Rowling no participa en ella. Te contamos en FOTOS.

¿Daniel Radcliffe hará “Harry Potter y El Legado Maldito”?

Después de 9 años de la última película de Harry Potter, ¡los fans extrañan muchísimo la saga! Las peliculas recaudaron millones durante más de 10 años en todos los cines del mundo. Recordemos que en total fueron 8 películas y 7 libros, ya que el séptimo libro al ser tan largo, tuvo que se dividido en 2 películas. Los 7 libros fueron escritos por la escritora británica J.K Rowling ¡literalmente una maga del éxito!

5 años después de la última película, o sea en 2016, J.K Rowling junto con 2 escritores más, lanzaron “Harry Potter y El Legado Maldito”. En él, podemos imaginar a Harry ya como padre, esposo y trabajador del Ministerio de Magia. Y claro, con nuevas aventuras oscuras pero ahora en compañía de uno de sus hijos, Albus. Desde entonces, todos los fans están especulando sobre la filmación de película de este libro. Sin duda el regreso del mago a los cines sería una locura en todo el mundo, pues es una saga que ha pasado de generación en generación, ¡los niños que las vieron ya crecieron! Y ahora los libros y películas las ven sus hijos o hermanos menores. ¡Un legado bendito!

Hace tiempo Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter por años, dijo no querer hacer más películas del mago, pues trabajara en donde trabajara y actuara en donde actuara, ¡siempre lo veían como Harry Potter! La saga ha sido una bendición para su vida, ¡pero al mismo tiempo una maldición! Pues aunque haga extraordinarias actuaciones en otros proyectos, ¡todos lo siguen viendo como Harry Potter! Pero lo pensó mejor estos años y dijo que sin duda si se hace la película de “Harry Potter y El Legado Maldito”, ¡él la protagonizaría! Pues no hay otro Harry, debe ser él sí o sí. ¡Y estamos totalmente de acuerdo!

Solo que surgió un pequeño detalle, Daniel Radcliffe hizo una petición al respecto. Dijo que haría la película si y solo si no participaba J.K. Rowling. ¡¿Qué?! ¡Pero si ella es la autora! Esto debido a sus reiteradas declaraciones sobre la transexualidad, Daniel no quiere estar relacionado con Rowling nunca más. ¡Zaaaz! Desde hace algunos meses la autora ha estado involucrada en escándalos por sus declaraciones sobre la transexualidad, ¡que muchos consideran inaceptables! La escritora ha hecho una serie de tweets en los que cuestiona la identidad de género de las mujeres trans, así que Daniel está negado a volver a participar en Harry Potter si ella está involucrada.

Esto por una parte puso tristes a los fans, pues se les fue toda esperanza de que hubiera película, pero por otro lado, recordemos que justamente en este libro J.K. Rowling tuvo poca participación y solo supervisó la historia de la puesta en escena que correría a cargo de Jack Thorne y John Tiffany. ¡Así que al parecer hay esperanza! ¿Warner pensará en hacer esta película pronto? Esta información fue dada por “We Got This Covered”. Daniel Radcliffe no ha negado ni afirmado estas declaraciones todavía... ¿Será que pronto nos saca de dudas?

No tenemos duda de que una entrega más de Harry Potter sería una locura en todo el mundo. Esperamos pronto más detalles al respecto, ¡nos emociona mucho! Y claro, los mantendremos informados al respecto. ¿Les gustaría película de “Harry Potter y El Legado Maldito”?