Desempolvando recuerdos: Cristian Chávez contó la pesadilla que vivió al lado de su expareja Maico Kemper.

El cantante rompió el silencio y habló de los momentos más críticos al lado del holandés.

Christian Chávez y el holandés Maico Kemper oficializaron su relación a través de Instagram y parecía ser un noviazgo salido de un cuento de hadas, hasta que Kemper acusó al exRBD de agresión.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, dijo el maquillista profesional a una revista de circulación nacional.

A través de su cuenta en Twitter, Christian compartió un comunicado donde afirma que las acusaciones en su contra son falsas.

“A mí me hablaron de la fiscalía para preguntarme si sabía dónde estaba esa persona y fue así como: ‘¿Neta? ¿Me están hablando a mí para preguntarme dónde está?’. Es triste porque yo veo que vienen extranjeros y hacen lo que sea, les dan prioridad. Me da tristeza que en mi propio país vengan, me hagan todo un des*** y después se vayan. Ni siquiera hay algo para mí”, dijo el actor mexicano a Ventaneando sobre la demanda legal que su ex presentó por violencia física y psicológica.

“Yo les dije: ‘Denme el no ejercicio’ y me dijeron: ‘No, si él ya se fue lo tenemos que mandar a archivo durante un año’. Él vino y no le hicieron nada. De todo lo que dijeron los abogados, no hubo ninguna prueba. ¿Por qué a mí como mexicano no me pueden dar el privilegio? Yo no hice nada en contra de él y tampoco dije nada contra él. Son horribles las leyes en México”, agregó a Ventaneando sobre Maico, quien ya dejó el país y está en Ámsterdam.

Maico Kemper es un maquillista profesional, también toca la guitarra y ha trabajado con varias revistas y modelos en todo el mundo. Es a través de su Instagram, donde cuenta con más de 10 mil seguidores, comparte su trabajo profesional.