Ellas son las reinas de belleza que se unen a Sofía Aragón en contra de Lupita Jones. En FOTOS te presentamos sus historias.

Más reinas se han unido a Sofía Aragón contra Lupita Jones. Conoce sus historias.

Las últimas semanas, la bella Sofía Aragón, representante de México en el concurso Miss Universo 2019, ha estado en boca de todos, pues rompió el silencio y contó la mala experiencia que tuvo durante su preparación para el certamen gracias a Lupita Jones, fundadora de la organización Mexicana Universal, quien no la apoyó económicamente durante su proceso y de la cual sufrió “violencia simbólica”.

La reina de belleza dijo: “De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”.

Para ella, sus meses de preparación fueron un tormento, se supone que la organización de Lupita Jones siempre había apoyado económicamente a las reinas, pero Aragón no recibió ni un peso durante los seis meses que vivió en Ciudad de México. “Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’”. Recordemos que ella es de Guadalajara, así que, con los ahorros que tenía, vino a la Ciudad de México, ¡y claro que ese dinero se le acabó! Así que hubo momentos que no tuvo ni para comer.

Además, Sofía sufre endometriosis, una enfermedad que se produce cuando el tejido que recubre el interior del útero crece en el exterior de este, ¡y la organización tampoco le costeaba las visitas al doctor! “Le decía a Lupita, por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué, y me decía, ‘Sorry, no hay’”, confesó la modelo. Esa y muchas otras cosas fueron las confesiones que Sofía Aragón hizo de Lupita Jones, ¡y algunas otras reinas empezaron a romper el silencio! Pues sufrieron algún tipo de violencia por parte de la organizadora de Mexicana Universal.

Jones no se quedó callada y amenazó a las chicas que quisieran unirse a Sofía. “Es mejor para ellas que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”. Dijo la primera Miss Universo mexicana. ¡Además dijo saber y conocer la debilidad de todas! Desde drogadicción, hasta la depresión.

Pero a las chicas no les importó, así que comenzaron a hablar. Después de estas declaraciones, Sofía Aragón y Nebai Torres (Miss Internacional México 2018) hicieron un Instagram Live llamado “La Verdad Detrás de mi Corona”. Ambas chicas dijeron: “Vamos a encontrar la forma, pero estamos muy muy tranquilas porque la verdad sale a la luz. Ustedes saben que las mentiras se pueden mantener escondidas por un tiempo muy corto… Las reinas estamos unidas”.

En cuanto Sofía declaró que sufrió violencia simbólica por parte de Lupita, la sinaloense Denisse Franco, quien fue reina del mismo concurso en 2017, ¡salió a apoyarla! “Yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver”, dijo. Recordemos que desde antes Denisse había hecho comentarios negativos de Jones, como que la había abandonado la noche de Miss Universo 2017 en Las Vegas, ¡incluso se decía que la misma Lupita hizo todo lo posible para que Franco no calificara, pues creía que tenía mala conducta!

La hermosa Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, también echó una indirecta en sus redes sociales. “Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres”, escribió Navarrete. Esto después del video que la misma Lupita Jones subió en donde ella y su pareja calificaban a las chicas como borrachas, drogadictas, depresivas, ¡y adjetivos más fuertes!

La regiomontana Cynthia de la Vega, que en 2011 fue Nuestra Belleza Mundo México, renunció al puesto por presión de Jones. En su cuenta de Instagram dijo: “Siento que se hace justicia, yo fui amenazada literal junto con mis papás en su oficina (de Lupita), por ella, pero me queda la lección de que tiempo al tiempo y que para los hijos de Dios siempre la verdad sale la luz y espero que en esta ocasión a diferencia de cuando me tocó a mí, las reinas alcen la voz”. ¡Qué fuerte!

Hace unos días, Luz Elena González, ex Miss Jalisco, narró en una entrevista su terrible experiencia con Jones cuando ella ganó el tercer lugar del concurso de belleza en 1994. Tuvo que dejar su natal Guadalajara para radicar en la Ciudad de México, en donde Jones la llevó a un departamento en donde se recibía a las jóvenes que se preparaban para estos eventos. Luz Elena aclaró que quien se encontraba a cargo de dicho lugar era la excuñada de Lupita. “Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada que hubiese en el refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo”, dijo la actriz y modelo, ¡hasta confesó que no podía tomar ni un vaso de agua y tuvo que comprar una colchoneta para poder dormir ahí! No soportó mucho, así que se fue a vivir a casa de su entonces novio porque ahí podía desayunar, comer y cenar bien. Por lo que Jones se molestó y de un momento a otro le dijo a Luz que no iría al certamen por el que se estaba preparando y mandó a otra chica.

Aunque Jones pidió una disculpa pública, la iniciativa de Sofía “La Verdad Detrás de mi Corona” sigue en pie. Nos mantendremos atentos de todo lo que suceda.