ENTÉRATE EN FOTOS | A un año del fallecimiento de José José sus hijos no han limado las asperezas.

Los hijos del desaparecido “Príncipe de la Canción” ventilaron la mala relación que hay entre ellos tras el deceso de su padre.

La muerte de José José no fue lo único que sorprendió al mundo del entretenimiento el pasado 28 de septiembre de 2019, sino la mala relación que hay entre los hijos que éste procreó con Anel Noreña, José Joel y Marysol Sosa, y la que tuvo con Sara Salazar, Sarita Sosa.

En cuanto se dio a conocer que el intérprete de “Gavilán o Paloma” había fallecido, sus hijos mayores, José Joel y Marysol, viajaron a Miami, Florida, con la intención de ver por última vez a su padre, a quien no veían desde hacía algunos meses, debido a que su media hermana, Sarita, se mantuvo al frente de sus cuidados.

Tras su llegada al país vecino hermanos Sosa visitaron tres funerarias para dar con el cuerpo de su padre, pero los esfuerzos fueron en vano ya que no logaron dar con él. Ante el hermetismo José Joel pidió a su hermana Sarita claridad sobre el paradero de su progenitor.

“No entiendo por qué estamos viviendo esto. No nos interesa ni el dinero ni la herencia. A mí no solo se me fue el artista, a mí se me fue mi papá”, dijo José Joel ante los medios de comunicación.

Marysol, un tanto incrédula por la muerte de su padre también envió un mensaje a su media hermana: “Por favor, donde estés, comunícate. Te he estado hablando todo el día. Ya estoy aquí y desde ayer te lo dije, o yo veo el cuerpo de mi padre o no creo nada, Sari”.

Y es que, tras la llegada de los hijos de Anel a Miami, Florida, Sarita cortó toda comunicación con sus hermanos, evitando así que vieran el cuerpo de su padre…

Incluso Marysol reveló a Ventaneando que Sarita le debía una explicación a todo México: “Tenemos todo el derecho de ver a mi padre, mi media hermana me va a tener que explicar muchas cosas a mí y a todo México”.

Sarita se defendió

Mientras José Joel y Marysol buscaban por todo Miami, Florida, a su padre, su hermana Sarita ofrecía una entrevista a una reconocida televisora de dicho lugar, en la que aseguraba que sus hermanos sí sabían donde estaba su padre.

“Ellos saben dónde está papá. Están muy conscientes de dónde está papá y hay pruebas (de) que saben dónde está. Entonces, que digan lo que quieran, pero nadie aquí está tratando de buscar el spotlight (destacar) ahorita el enfoque debe ser mi papá, que fue quien es, el gran ser humano que fue, El Príncipe, y enfocarnos en él”, dijo en aquella ocasión.

La dichosa llamada

Conforme fueron pasando los días salía información nueva, como la primera llamada de los hermanos que fue filtrada a los medios de comunicación.

En aquella grabación se podía escuchar a Sarita entre lágrimas informando de la muerte de José José a sus hermanos, mientras que éstos le pedían más información sobre dónde estaba el cuerpo de José José para poder hacer los trámites pertinentes. Si bien Sarita informó en qué hospital se encontraba, su molestia llegó cuando su hermano le mencionó: “No vayan a hacer una tontería”.

Dicha declaración llegó después de que Sarita les preguntó si viajarían a Miami y José Joel respondió: “Por eso, para irnos organizando mi Sari, pues porque ustedes están allá, tenemos que irnos para allá, nada más para saber que no vayan a hacer alguna tontería, ¿me entiendes?”.

Tras la palabra tontería Sarita tomó la decisión de no hablar más y es así como empezó el calvario de los hermanos Sosa.

El acuerdo

José Joel y Marysol, a través del Consulado de México en Miami, sostuvieron una reunión y llegaron al acuerdo de que el cuerpo de José José sería homenajeado en el país que lo vio morir y que sus restos serían cremados.

Después del homenaje en Miami, Florida, la mitad de las cenizas de José José se quedaron en EE.UU. y el resto viajaron a México para un merecido homenaje.

Y tomados de las manos, José Joel, Marysol y Sarita dijeron estar más unidos que nunca, sin embargo, ha pasado uño de aquella disputa y siguen verse como lo que son, heramnos...