ENTÉRATE EN FOTOS | Chiquis Rivera ha vuelto a abrir su corazón y dio un emotivo mensaje en medio de su divorcio.

La cantante atraviesa por un mal momento y no lo oculta.

Muchos rumores y polémicas han surgido desde que Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera anunciaron su separación luego de un año de matrimonio, pero Janney, verdadero nombre de la cantante, había preferido mantenerse en silencio sobre su divorcio, hasta ahora.

Chiquis le dio una entrevista a una reconocida revista de espectáculos, donde explicó el duro proceso por el que atraviesa por su separación del exvocalista de La Original Banda El Limón.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”, confesó a hija de Jenni Rivera.

“Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso”, agregó.

La intérprete ha sido vinculada sentimentalmente con el empresario restaurantero Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo”, pero ella ha aclarado que no existen, ni existieron infidelidades en su matrimonio.

“No estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma... Estoy abierta al amor, pero sí, estoy soltera. Ahorita es muy importante sanar ciertas heridas. Mucha gente, hombres, me han buscado. Pero soy muy honesta y digo: ‘¿Sabes qué? Ahorita necesito darme un tiempecito, tengo que amarme a mí misma, tengo muchísimas cosas que quiero sanar y quiero mejorar’. Quiero ser una mejor versión de mí antes de involucrarme con alguien más. Ahorita sí estoy soltera”, reveló Janney.

La cantante, quien no ha querido revelar el motivo de su separación, declaró que ya no volverá con Lorenzo a pesar de extrañarlo: “Me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás”.

Agregó que no le pareció que su expareja hablara de la situación por la que están pasando.

“(Era) algo tan privado y algo tan sagrado y que todo esté expuesto, que él haya dado una entrevista. Eso sí me dolió mucho porque dije: ‘Espérame, yo no quise hablar por respeto de muchas cosas’. Eso sí me dolió muchísimo. Y esto no lo he dicho en ningún otro lado, pero sí me caló”.

“Quiero guardarme un poquito más. Soy una persona que me gusta amar y ser amada, pero tengo que tener un poquito más de cuidado, guardarme un poquito más”, apuntó la cantante.

Hace unas semanas se filtraron imágenes de la cantante Chiquis Rivera en una actitud muy romántica con “Mr. Tempo” durante la inauguración de un restaurante en la Ciudad de México.

Tras varios días de polémica, el restaurantero reveló que sí tiene una relación con Janney Marín, aunque es únicamente de negocios.

Cueva relató que conoció a la hija de Jenni Rivera en su restaurante en Santa Mónica, California, posteriormente tuvieron una cena de negocios y fue en la Ciudad de México donde firmaron contrato para que Chiquis sea la imagen del producto.

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila”, señaló el empresario.

Sobre si tienen una relación sentimental, Jorge solo señaló que tienen buena química y son buenos amigos: “Es una persona increíble, como ser humano y como profesional. Nunca había conocido a alguien tan parecido a mí”.

“Mr. Tempo” reveló a otro programa que sí ha sido invitado a eventos de personas allegadas a Chiquis, pero él ha preferido mantener su distancia por el proceso (divorcio) que está pasando la intérprete, es por eso que no se le ha visto en redes sociales con ella.

En otra entrevista el originario de Guadalajara señaló que: “Hay mucha química en lo personal, a nivel profesional. Pero se respeta el proceso, se está divorciando, entonces, le vamos a dar tiempo, al tiempo”

“Cuando están bien las cosas, a veces no funcionan. Imagínate con todo lo que está pasando”, agregó.

Jorge, quien tiene un año y 10 meses de haberse divorciado, aclaró que las publicaciones que hizo Janney hace un par de semanas no tienen relación con él, sino con Lorenzo Méndez, el aún esposo de Chiquis.

“Las cosas caen por su propio peso. Se van a dar cuenta qué es lo que pasa entre ella y su ex. Ella no quiere hablar de eso, lo va a escribir en su libro. Muy pronto se van a dar cuenta de lo que pasó entre ellos. Yo no me meto, eso es problema de casados”, afirmó.

Lorenzo Méndez por su parte le abrió su corazón a un programa matutino donde no sólo reveló que agilizará el proceso de divorcio por el bien de ambos, también apuntó que sí existen diferencias irreconciliables entre él y Chiquis.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, señaló Lorenzo.

A pesar de los rumores de una posible nueva relación de Janney, Lorenzo aceptó que aún ama a su aún esposa: “Eso se sana con el tiempo (dejar de querer a Chiquis), a través de los años, fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí con todo mi corazón (la ama). Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy obscuros de mi vida, fue clave”.

“Es una gran mujer, me hizo muy feliz, y jamás podría hablar mal de alguien me hizo feliz. Soy un caballero y siempre hay que respetar a una mujer, a una dama”, añadió.

El intérprete dijo que no ha leído la demanda de divorcio hasta ese momento, misma en la que incluye una orden de restricción, por lo que la expareja no se puede buscar lo que dure el divorcio, además dejó al descubierto un acuerdo prenupcial en el que se aclara que ninguno pedirá pensión alimenticia y se casaron por bienes separados.

Este cuento, que parecía de hadas, lastimosamente no tuvo un final feliz, sin embargo, hizo soñar tanto a los seguidores de Chiquis como de Lorenzo, y aunque la pareja ya no está junta, siguen dando mucho de qué hablar.