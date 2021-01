Entérate en fotos de la controvertida confusión en la familia Rivera que estuvo a punto de terminar en una profunda crisis.

Jenicka Rivera se le fue a la yugular a los hermanos de su madre, mientras que Chiquis salió en defensa de su hermanita.

Hace unos días se desató una fuerte polémica entre la familia Rivera luego de que Jenicka Rivera, la hija menor de Jenni Rivera, desatara su enojo en redes sociales en contra de sus tíos Juan y Rosie Rivera.

El mensaje de Jenicka se debió a una presunta confusión, pues comenzó a circular un promocional que anunciaba la participación de Juan y Rosie en un evento de recaudación de juguetes para niños de escasos recursos, evento en el que también estaría Lorenzo Méndez, quien se encuentra en proceso de divorcio de Chiquis Rivera.

“La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”, escribió Jenicka en redes sociales, molesta por la “traición” de sus tíos al aceptar coincidir en el evento de Día de Reyes con Lorenzo.

Tras el mensaje, Lorenzo Méndez canceló su participación en dicho evento sin dar ninguna explicación.

“Disculpas familia, mañana no estaré asistiendo. En otra ocasión nos saludamos”, escribió Lorenzo en su cuenta de Twitter.

Rosie y Juan River aclararon que todo se trató de una confusión, pues ellos no sabían que Lorenzo estaría en dicho evento.

“Quisiera que todo esto lo pudiéramos manejar privadamente y no me quiero meter en problemas de matrimonios. Amo a mi sobrina, no le tengo ningún coraje a Lorenzo, no sé lo que pasó en el matrimonio y los bendigo a los dos. Pero la verdad, me da tristeza y un poco de pena que él tuvo que cancelar por algo que ni sabíamos”, dijo Rosie a un popular medio.

Por su parte, Juan también dio su versión de los hechos. “Me di cuenta que iba a asistir Lorenzo por el post de mi sobrina... de inmediato le marcamos a Sergio (promotor) y me dijo que Lorenzo se comunicó con ellos para decirle que estaba en la ciudad y decidieron trabajar (…) De ésta sí puedo decir tranquilamente: ‘no hice absolutamente nada’. No sabía de Lorenzo, no le pedí que no fuera, no lo invité, no sabía que iba asistir. Ahí alguien cometió un error y me dejaron un poquito embarrado. Puedo decidir no trabajar si sé que alguien va a estar ahí, pero yo ya tenía el compromiso y no me gusta fallar”, aclaró Juan a Ventaneando.

Juan Rivera también reveló que se puso en contacto con Jenicka y le hizo llegar todas las conversaciones y fue entonces que su sobrina le pidió disculpas.

“Sé muy poco del matrimonio y el divorcio... yo no me puedo ir a meter en situaciones que no me corresponden a mí”, apuntó Juan.

Aclarado el tema, Jenicka eliminó el mensaje de ira contra sus tíos y publicó uno nuevo a modo de disculpa, sin embargo, le llovieron las críticas por su reacción en contra de su familia, pero su gran defensora ha sido su hermana, Chiquis.

“Eres mi heroína, eres todo lo que hubiera deseado ser a tu edad. Te admiro. No dejes que nadie, especialmente gente tóxica que no conoce tu corazón, tus intenciones y las circunstancias como son, cuestionen quién eres y a lo que has venido a este mundo”, escribió Chiquis en un largo mensaje para defender a su hermana.

Hace unas semanas comenzaron a sonar cada vez más fuerte los rumores de una posible reconciliación entre la cantante Chiquis Rivera y su aún esposo Lorenzo Méndez luego de que fueran descubiertos juntos en El Paso, Texas.

Tras anunciar la demanda de divorcio, Janney Rivera, verdadero nombre de la famosa, fue vista en una actitud cariñosa con el empresario restaurantero Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. Éste último dejó entrever durante una entrevista que él desea más que una amistad con la hija de Jenni Rivera, aunque está respetando el proceso por el que pasa la cantante.

Tras varias semanas de especulaciones y entrevistas a Mr. Tempo, Chiquis dejó de seguir al restaurantero en sus redes sociales, lo que aumentó las sospechas de una reconciliación entre los cantantes.

Al respecto Lorenzo bromeó al confirmar que había retomado su relación con la hija de Jenni Rivera.

“Que sea siempre la voluntad de Dios (...) De mi parte siempre la he amado, es una relación que estuvo en las buenas y en las malas, nunca ha sido problema eso del amor”, dijo en un programa de espectáculos.

“Teníamos una plática pendiente y fue una plática muy bonita, muy sana para nuestros corazones, algo muy necesario. Estuvo en el video musical, estuvo ayudando a Victoria como directora así que tuve su apoyo en el video”, agregó el intérprete.

Sobre la solicitud de divorcio Lorenzo admitió que dejó pasar la fecha límite para entregar los documentos.