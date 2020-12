Escort acusó a Christian Chávez de haberlo contagiado de VIH. En FOTOS te contamos los detalles de esta fuerte declaración.

Acusaron a Christian Chávez de tener VIH, ¡y a él no le importa lo que los demás piensen!

Christian Chávez está en un escándalo más, ¡esta vez por algo muy delicado! Pues un hombre que trabajó como escort lo acusa de haberlo contagiado de VIH. ¡Qué fuerte!

Pero, ¿quién es la persona que lo acusa? Es un hombre llamado “Josh”. Prestó servicios sexuales a través de una plataforma digital en donde supuestamente conoció al actor, ¡y a quien acusa de haberlo contagiado de VIH!

En una entrevista, “Josh” hizo fuertes confesiones... ¡Como que el actor y cantante lo obligó a tener relaciones sin protección a cambio de una pago extra! “Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba limpio, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté". Además, dijo que aceptó a trabajar como escort porque pasaba por una crisis económica, su esposa estaba embarazada y lo necesitaba. ¿Le creemos?

“El mejor amigo de mi entonces pareja se dio cuenta de nuestros problemas y me contó que él sacaba dinero prestando servicios sexuales. Mi ex estaba embarazada y necesitábamos dinero, así que en mis tiempos libres buscaba quién me contratara, y como estoy bien dotado, afortunadamente tenía clientes. Cuando tienes hambre y un bebé en camino, haces lo que sea”. Dijo el supuesto “Josh”.

Está seguro que fue en ese encuentro sexual sin protección con Christian cuando se contagió, pues se enteró que Maico Kemper, ex-pareja del actor y cantante, denunció a Chávez por la misma situación. Dice que no busca dinero ni fama, pues ya tiene un trabajo estable y dejó atrás las otras prácticas, solo busca justicia y que Christian vaya a la cárcel.

Por su parte, Christian Chávez no ha dado declaraciones al respecto, pero a través de sus redes sociales envió un mensaje contundente: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chisme, que piensen lo que les dé su chin%/$ gana y ya”.