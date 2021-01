FOTOS | Acusan a Cecilia Galliano de robar 100 mil pesos a sus compañeras de trabajo. Te contamos los detalles.

Cecilia Galliano nuevamente está metida en otra controversia, ¡y es que se le acusa de haber robado 100 mil pesos a sus amigas! ¿Qué pasó? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

¿Por qué acusan a Cecilia Galliano de robo?

En septiembre del 2020, Cecilia se unió a María José Suárez y Mariana “La Barbie” Juárez para presentar en streaming el show “Solteras en cuarentena”, ¡y los ingresos o ganancias de publicidad y ventas serían divididos entre las tres! Pero un amigo en común de las tres, dijo que Cecilia se había quedado con un anticipo de 100 mil pesos, ¡incluso que María José Suárez ya estaba preparando la demanda! “Ceci, María José y ‘La Barbie’ dieron cuatro funciones, pero resulta que estas dos últimas no vieron su pago correspondiente”, dijo el amigo en una entrevista a un medio de comunicación de espectáculos en México. Agregó: “Desde el principio Ceci les dijo que sería ella quien recibiría el pago por parte del promotor (el doctor Gamaliel), y que cuando lo tuviera, se dividiría la cantidad en partes iguales entre las tres, y otra parte se destinaría para el actor Emiliano Santa Cruz, el músico Julio Ponce y dos bailarines”...

Parece que Cecilia recibió un anticipó del cual no avisó nada a sus compañeras, ¿será? “Al parecer Ceci tenía problemas económicos y se le hizo fácil ocupar el anticipo. Le dijo a María José y a La Barbie que confiaran en que recibirían su pago, y ellas le creyeron y dieron las cuatro funciones”. Dicho amigo siguió relatando que tiempo después, María José y “La Barbie” se dieron cuenta de que Cecilia sí había recibido el pago, ¡así que decidieron encararla!

La actriz y conductora les juró que ella no recibió ningún pago, pero al tratar de encontrarse con ella, de verla para platicar y llegar a un acuerdo y ella evitarlas y hasta bloquearlas de redes sociales, ¡decidieron hacer la demanda que pronto saldría a la luz!

“La Barbie” Juárez defiende a Ceci Galliano

Nadie había hecho declaraciones al respecto, pero hace unos días “La Barbie” Juárez, salió a defender a Ceci. “No sé de donde sacan esas cifras. Cuando empezamos con ese proyecto Ceci platicó con nosotras, nos estábamos aventando a algo que no sabíamos por la pandemia si iba a resultar. Se consiguió un patrocinio que iba a salir en el escenario... “El pago no se completó, eran más de 110 mil pesos, el primer pago se pagaron las cosas de producción y el segundo era el que nos tocaba a nosotras, no entiendo por qué se ponen de esta forma si Ceci no recibió el dinero”... “A mí no me quedó a deber nada, me dio gusto no salir debiendo yo. Me da tristeza porque éramos un gran grupo, no sé qué haya pasado, pero espero que en el corazón de Majo haya tranquilidad y Ceci no recibió nada, no tengo que reclamar algo porque ese dinero ella no lo recibió”, declaró la boxeadora.

No se sabe nada aún sobre la supuesta demanda, pero en caso de que así sea, les estaremos contando más detalles al respecto.