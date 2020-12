FOTOS. Con el buen humor que lo caracteriza, Pedrito Sola reveló los ‘arreglitos’ a los que se ha sometido por gusto y por necesidad.

Conoce a detalle las cirugías que se ha hecho nuestro querido Pedro Sola.

Pedro Sola ha dejado claro que nunca ha sido una persona que le den miedo los procedimientos quirúrgicos y para nadie ha sido un misterio que se ha hecho algunos ‘arreglitos’ para lucir jovial y radiante.

Recientemente el tema salió a relucir nuevamente en el programa y por eso hacemos un recuento de todas las cirugías a las que se ha sometido nuestro querido conductor.

Para empezar, a los 7 años le quitaron las anginas, y confiesa que fue una experiencia un poco traumática porque estaba muy chico. Años más tarde, se operó de la vesícula sin mayor contratiempo.

Pero si hablamos de ‘arreglitos’ por vanidad, la primera cirugía plástica a la que Pedrito se sometió fue a la de los ojos. Se quitó las bolsas de abajo y fue una operación ambulatoria; sin embargo no quedó satisfecho, pues sólo le sacaron la grasa para que el párpado de contrajera pero como no le recortaron piel y el resultado no le gustó.

Después también se operó los párpados de arriba y también se puso hilos rusos para que sus mejillas no se ‘colgaran’.

Pasaron los años y en el 2004, sintió que se veía cansado y con cara de ‘perro bulldog’, por lo que decidió operarse y ‘jalarse la cara’ y de nuevo las bolsas de los ojos.

‘Tío Pedrito’ quedó complacido, aunque su recuperación tardó mucho tiempo, a pesar de que le aseguraron que en dos semanas quedaría al 100.

Los inconvenientes de esta intervención fue que perdió un cartílago del oído y una de sus cejas quedó más levantada que la otra, pero en general, quedó satisfecho.

Y ya en temas más íntimos, Pedro Sola reveló en Ventaneando y su canal de YouTube, que su médico le propuso hacerle la cirugía de alargamiento de pene; una operación que habían inventado los japoneses, y le explicó el procedimiento, sin embargo, declinó amablemente la oferta y no falta de ganas, sino por temor.

También compartió: “Me tienen que operar un testículo porque tengo un hidrocele. Uno de mis testículos se llena de agua, tiene una membrana y luego otra membrana, y luego viene el escroto, entre esas dos membranas se acumula el líquido”, explicó nuestro conductor.

A 14 años de su cirugía de rostro, Pedrito Sola dice que tiene ganas de operarse nuevamente pues ‘ya le hace falta’, sin embargo le da miedo la anestesia y quedarse en la plancha.

¿Ustedes creen que le haga falta? Nosotros no, ¡así estás guapísimo Pedrito!