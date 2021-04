FOTOS: Eduardo Yáñez es un gran actor, pero también ha estado en el ojo del huracán por varios escándalos. Aquí te contamos algunos de ellos.

El actor mexicano Eduardo Yáñez, ha sobresalido en la pantalla chica y también en uno que otro escándalo. Te contamos los más sonados.

Eduardo Yáñez Luévano, nació el 25 de septiembre de 1960 en Chihuahua.

Además de darse a conocer por su gran talento al ser actor, ha tenido muchos escándalos a lo largo de su carrera.

Uno de los más sonados, fue cuando el actor mexicano golpeó a un reportero en una alfombra roja en la ciudad de Loa Ángeles California. El motivo fue que el reportero Paco Fuentes había sido insistente con Yáñez al preguntarle sobre el distanciamiento que tenía con su hijo Eduardo Jr.; el enojó de Yáñez ganó y le dio una bofetada a Paco. En su momento, el reportero puso una demanda contra Eduardo. ¿Ustedes creen que fue justificada la reacción de Eduardo Yáñez?

Otro mal momento fue en el 2018, pues agredió a una persona de la tercera edad que lo estaba grabando con su celular durante un proyecto televisivo. La policía tuvo que intervenir y para no llevar más lejos el problema, la víctima y el actor llegaron a un acuerdo.

Después de un tiempo empezó a pelear en redes sociales con un periodista, ya sus colaboradores habían cancelado su asistencia a un programa televisivo de último momento. Pero eso no es lo grave, sino que fue con mentiras, al decir que Eduardo había tenido un accidente y estaba en shock. La realidad es que no se encontraba en la capital mexicana.

Seguramente a Lalo no le gustan los reporteros en lo más mínimo, pues en 2019 tuvo un percance con un reportero en el aeropuerto de la Ciudad de México. El reportero le había preguntado sobre la ropa de marca que había estado promocionando en sus redes sociales. La respuesta del actor fue que siempre que él contestaba las preguntas, los editores cambiaban la información para manchar su imagen e intentó apartar la cámara con la que lo estaban grabando.

Los escándalos que ha tenido, también llegaron a su vida familiar, pues el actor le enseñó a su pequeño nieto una seña obscena con el título: “Enseñando a mi nieto sus primeros pasos, como saludar a la prensa”. Las críticas no pararon y la molestia de la gente fue que era muy pequeño para que le enseñara eso.

Yáñez ha dicho en algunas ocasiones que no sabe manejar las situaciones con la prensa, que no le gusta compartir su vida privada. Esta es una de las razones por las que su círculo social no es amplio, no le gusta salir a la calle para no cometer errores como los que mencionamos anteriormente.

Sin duda, ser una figura pública no es tan fácil como se ve. Esperemos que Eduardo Yáñez logre manejar mejor sus emociones y así evitar este tipo de problemas.