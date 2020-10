FOTOS | Esta es la razón por la que Alfonso Herrera y Dulce María no estarán en el reencuentro de RBD. ¿Qué pasó?

En FOTOS te contamos por qué dos integrantes de RBD no estarán en el reencuentro.

Hace unos dias les dimos la noticia de que la banda que marcó a toda una generación, ícono de la música pop en México y Latinoamérica, RBD, regresaba después de 12 años de no estar en los escenarios. ¡Qué emoción! Pero también les dimos no tan buenas noticias, pues dos de sus integrantes no estarían en este reencuentro... ¡Sí, estamos hablando de Dulce María y Poncho Herrera!

Recordemos que RBD a través de sus redes sociales anunció su regreso con el concierto virtual “Ser o Parecer” en la fecha del 26 de diciembre. Esto ya que la situación actual en el mundo no permite todavía que se hagan conciertos presenciales. Además hace muy poco se lanzó toda su música en las plataformas digitales, ¡y los fans los hicieron tendencia! Hasta hace unos días, sabíamos que Dulce María está embarazada y posiblemente en esas fechas esté dando a luz, mientras que Alfonso Herrera quería estar enfocado en su carrera como actor y no estaba interesado en el reencuentro de RBD. ¿Esto cambió?

Sus fans tenían muchísimas dudas, así que Christian Chávez explicó las razones de esta decisión, ¡qué fuerte! Explicó que sus compañeros no formarán parte por decisión propia, Alfonso Herrera está enfocado en su proceso actoral y Dulce María prefiere dedicarse por completo al nacimiento de su hija y a la maternidad...

“Lamentablemente Poncho decidió no participar y Dulce hace poco nos canceló, lo íbamos a hacer en marzo pero respetamos que quiere darle prioridad a su hija, y eso es algo muy respetable, pero nosotros no queremos dejar de celebrar con ustedes lo que es la música de RBD porque es algo espectacular”, explicó Christian en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. También dijo: “Sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo”, hablando de Poncho Herrera.

Por su parte Dulce María dijo: “La verdad es que yo como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad; tengo casi siete meses y ahorita, por más que quisiera, no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro... En este momento no porque estoy cercana a parir y luego viene el post parto. Para mí no es un momento para poderme entregar a eso, menos en pandemia. Es mucho riesgo”, mencionó.

Este reencuentro fue planeado como “un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans”, dijeron los integrantes que sí estarán en el evento. Esperamos con ansias el día para poder cantar y bailar con ellos desde la comodidad de nuestro hogar. ¡Mucho éxito, chicos!