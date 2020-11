Lele Pons y Guaynaa confirman su noviazgo luego de meses de rumores. En FOTOS te contamos los detalles.

¿Te imaginaste alguna vez a Lele de novia con Guaynaa? GALERÍA

Hace 2 meses, una de las influencers más exitosas e importantes del momento, la venezolana Lele Pons, estrenó canción con uno de los reggaetoneros más top de los últimos años, el puertorriqueño Guaynaa. La canción ya todos la conocen, es éxito en México, Latinoamérica y el mundo entero, se llama “Se Te Nota”, ¿quién no la ha bailado y cantado en su casa o en un Tik Tok?

Desde ese tiempo, ambos famosos han hecho una promoción increíble, abarcando todas las plataformas digitales y todos los medios de comunicación del mundo, ¡así como la ayuda de todos sus demás amigos influencers y/o cantantes! Esto ha hecho de la canción un éxito y que en cada rincón del mundo la conozcan... ¡Así nació todo! ¿De qué estamos hablando? Sigue leyendo y viendo las fotos de la galería.

Desde entonces, Lele y Guaynaa se la han pasado subiendo historias de Instagram juntos, fotos en sus redes sociales compartiendo cualquier momento, desde una reunión con amigos, una tarde de películas en casa, un detrás de cámaras de alguna presentación para medios de comunicación, hasta bailando perreo en Nueva York. Muchos pensaban que no era raro, pues Lele tiene muchos amigos muy cercanos, así de íntimos como Guaynaa, con los que también subía cantidad de cosas a sus redes sociales, tal es el caso de JuanPa Zurita. ¡Pero esta vez todo parecía diferente! Para ser una promoción de una canción que salió hace 2 meses ya, ¡era demasiada unión! Así que todos los fans comenzaron a sospechar que ahí había algo más, pero no había nada confirmado por parte de ninguno.

Hace unas semanas, ambos compartieron historias de Instagram en una reunión con amigos en Miami. Sus amigos también compartieron muchos momentos en donde todos se veían muy divertidos bailando, cantando y disfrutando del increíble paisaje, ¡y por ahí pudimos ver un par de historias de amigos en los que Lele y Guanaa se besaban! Pero no había nada seguro aún, pues se besaban mientras bailaban su canción, tal y como lo hacen en su video.

¡Pero hace unos días por fin se pudo confirmar su relación! Y aunque no fue tal cual a través de ellos, ¡es más que evidente! Los influencers tienen increíble relación con Sebastian Yatra, incluso Guaynaa estreno canción con él hace poco, se llama “Chica Ideal” y eso nos da muchas pistas. ¿Y quién creen que confirmó su relación? ¡Pues su querido amigo Yatra! Pasaron juntos las fiestas de Halloween y Sebastian subió una foto en donde aparece Lele y Guaynaa besándose, mientras que él estaba haciendo cara triste como de mal tercio. ¡Y en la descripción puso: “Cuando Guaynaa encuentra a su Chica Ideal”! ¡BOOOOM! No estabamos locos, no nos hacíamos ideas extrañas, todo este tiempo han estado juntos, o eso parece. Tal vez empezaron siendo amigos y se enamoraron, ¡¿quién sabe?!

Lele compartió la foto en sus historias y posteriormente en su cuenta de Instagram, ¡qué romántica! Nos da mucho gusto esta parejita, ¡les deseamos mucho mucho amor! Parecen ser uno para el otro, ambos divertidos, con un toque de locura, ¡y muy guapos!