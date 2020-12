¿Lupita Jones no quiere que otras mexicanas ganen Miss Universo? En FOTOS te contamos sobre estas acusaciones.

Jones contesta a las acusaciones en su contra, ¿no quiere que nadie más gane Miss Universo?

Ante todo el escándalo que está alrededor de Lupita Jones estos últimos meses, surgió otra acusación, ¡que la realidad es que Jones jamás ha querido que alguien más gane Miss Universo para ser ella la única! ¡Qué fuerte! Pues recordemos que después de su coronación, han pasado casi 31 años en los cuales únicamente otra chica ha sido coronada, Ximena Navarrete, y al estar ella a cargo del certamen, ¿es la culpable? ¿Boicotea a las aspirantes? ¿Qué es lo que sucede realmente? Claro que Lupita desmintió todo, sigue leyendo y viendo las fotos, entérate de todo lo que dijo.

Fue en una entrevista con su amigo Diego Di Marco, que Jones negó los rumores con respecto a que ella no desea que otra mujer gane la corona de Miss Universo. “Mito y de lo más idiota, es ridículo, y aparte me encanta porque tú has estado al lado mío, viendo cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro, cómo me desespero cuando las cosas no salen bien, cómo regreso completamente frustrada cuando nuestra chava no logra destacar ni hacer un buen papel en Miss Universo o en los concursos internacionales... O sea, es absurdo que dedique mi vida a esto, pretendiendo que no brille mi trabajo, o sea, obviamente que mi trabajo va a brillar o va a brillar más cuando estas niñas logren destacar, logren ganar”, dijo Lupita en la entrevista.

Y referente a todo lo que ha sucedido con las reinas de belleza que se han unido en su contra, dijo lo siguiente: “Me colmaron la paciencia, ya tenía yo varios meses aguantando las burlas, los insultos, las mentiras, las infamias, de un grupito de ex participantes del concurso, que están duro y dale, nada más con el afán de fastidiar”.

Los conflictos y acusaciones hacia Jones parecen no tener fin, pues las reinas ya no se quedan calladas, ¡se están uniendo! Te seguiremos contando todo lo que pase en torno a “La Verdad Detrás de mi Corona”.