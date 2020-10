¿Qué tanto conoces a Pedrito Sola? Te contamos en FOTOS todo lo que no sabías del tío favorito de la televisión mexicana.

Checa los datos curiosos de Pedrito Sola, ¿sabías que es economista?

Todos hemos visto durante años a Pedro Sola en la televisión, pero pocos lo conocen realmente. ¿Quieres saber algunos datos curiosos sobre su vida? Sigue leyendo y checa las fotos.

A Pedrito Sola le encanta viajar, desde niño sus papás lo llevaban de vacaciones a todo el interior de la República, después creció y le tocó a él pagar sus viajes, el primero fue a Los Ángeles y a Disney, ¡a los 21 años! Nunca ha viajado solo y admira a los que pueden hacerlo, ¡a él no le gusta, le angustia! Prefiere ir en compañía de grupos de amigos o su pareja. Ama todas las experiencias de viajes, pero lo que más le gusta son los cruceros. ¡Así que ya saben! Si quieren hacer feliz a Pedrito, ¡invítenlo a viajar!

De joven quería ser actor pero su papá no lo dejó, ya que pensaba que los actores se mueren de hambre, así que estudió Economía en la UNAM y vivió de eso más de 20 años, ¡wow! Seguro fue un increíble economista. ¡Ya después vino la televisión a su vida!

Una de las cosas que más ama en la vida es comer, pero comer sencillo; ¡no le gusta pagar restaurantes caros, ni le gustan los buffets porque se considera “tragón” y siempre se quiere comer todo lo que ve! Así que cuando está de viaje, prefiere pedir comida a su cuarto porque así pide exactamente lo que quiere y no se excede. Prefiere desayunar huevito con jamón y café que un desayuno muy caro y elegante. ¡Esa no se la sabían, eh!

No le gusta manejar, en la CDMX es imposible que no lo hagas, así que maneja pero no lo hace muy feliz. Aprendió a los 20 años en la universidad. Cuando terminaba sus clases, uno de sus amigos le prestaba su carro y daba vueltas en el circuito universitario de la UNAM. El primer día que manejó él solito fue en las Olimpiadas de México 1968, su mamá le prestó el carro porque fue a verlas, específicamente Atletismo. Y aunque el deporte no le gusta, sabía que esa iba a ser una experiencia y oportunidad única.

Su papá hacía mucho ejercicio y quería que Pedro hiciera deporte también, ¡pero jamás le gustó, odiaba las clases de deportes de la escuela! Solo le gustaba el squash y eso sí lo practicó un tiempo. En donde más ejercicio y esfuerzo físico pensó que iba a hacer, fue cuando le tocó hacer su Servicio Militar en 1965 en el campo militar número 1, pero le dio hepatitis, así que no tenía fuerzas para hacerlo, por lo que lo pusieron a hacer labores en las oficinas.

Siempre ha sido muy estudioso y desde niño le gustaban y facilitaban los idiomas, ¡habla inglés y francés. ¡Ayyy, Pedrito! Su primer trabajo fue en la Secretaría de Hacienda haciendo traducciones, ¡y es algo de lo que se siente sumamente orgulloso!

Otra cosa que le encanta es la ropa, cuando iba a Europa, le encantaba la moda Española e Italiana y aprovechaba para comprarse ropa. ¡Siempre fashion nuestro querido Pedrito! Además era muy guapo, ¡así que lucía espectacular todo lo que se ponía!

Ama con locura los autocinemas, desde niño iba con sus papás, su abuela y sus hermanas. Iban con sus respectivas tortas y cafés, ¡qué rico!

La vida de Pedro Sola sin duda ha sido muy interesante, muy pronto les tendremos la segunda parte.