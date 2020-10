Roberto Palazuelos casi muere por culpa de las drogas, entérate en FOTOS de las fuertes declaraciones del “Diamante Negro”.

Roberto Palazuelos confesó una parte de su vida muy seria. GALERÍA.

Todos conocemos a Roberto Palazuelos desde hace años. Actor, productor, emprendedor, empresario y ahora abogado. Lo vemos como el actor “mirrey”, el nuevo sugar daddy, el que lo tiene todo y goza de una vida envidiable llena de lujos. ¡Pero no siempre ha sido así! Pues tuvo una infancia y adolescencia difícil, no todo ha sido color rosa para él y te vamos a presentar en diferentes galerías su historia de vida.

Esta vez comenzamos con un episodio de su vida muy fuerte para él, ¡su adicción a las drogas durante la adolescencia! En una entrevista, Palazuelos confesó que en medio de su éxito en las telenovelas, las adicciones se hicieron presentes en su vida. Pues claro, ¡juventud, éxito, fama y soledad... muy mala combinación!

“Llegó mi segundo proyecto importantísimo, de súper protagonista como novio de Bibi Gaytán en Dos Mujeres, un Camino. Ahí ya tenía problemas adictivos, me empezaba a meter cocaína”, confesó Roberto.

Después hizo una declaración que nos impactó a todos, reveló que estuvo a punto de morir en Acapulco luego de tres días de fiestas, sin comer bien y con pocas horas de sueño que se volvieron una bomba de tiempo. ¡Qué fuerte!

“Tenía tres días sin dormir, sin comer bien y en una de esas se me ocurre echarme un clavado en la madrugada con el fiestón y el ruido. No sé qué pasó que perdí la ubicación. No sabía para dónde era la salida, me pegaba por todos lados y luego me sacaron. Me empecé a convulsionar, el corazón lo tenía acelerado y me dieron respiración de boca a boca”, Continuó diciendo Roberto Palazuelos. ¡Estuvo cerca de morir!

Después de ese momento, Roberto dijo que esa fue la clave para dejar el mundo de las drogas y aseguró que se encuentra sano y sin recaer luego de muchos años. ¡Muy bien por él!

Todos vemos la sonrisa, el éxito, la fama y todo lo que con el tiempo alguien ha construído, pero no sabemos todo lo que se tuvo que pasar antes ni el detrás de todo eso. ¡Recordemos no juzgar sin conocer! Las personas pueden estar pasando por batallas que no conocemos. ¡Les seguiremos presentando más galerías del “Diamante Negro” para que conozcan más de su vida!