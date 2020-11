Yalitza Aparicio conducirá los Latin Grammy 2020 esta noche. En FOTOS te contamos todos los detalles. ¡Enhorabuena, Yalitza!

Después de su papel en la aclamada cinta “Roma”, nuestra querida Yalitza Aparicio no ha parado de romperla en cualquier lugar en donde se presente y en cualquier proyecto en el que participe. Esta vez no es la excepción, pues llegó una sorpresa más a su vida, algo que jamás imaginó, un gran logro, fruto de todo su trabajo, esfuerzo y dedicación en su carrera, ¡será conductora! Y no en cualquier evento, en uno de los eventos más importantes del año... ¡Será una de las conductoras del Latin Grammy! Sigue leyendo, viendo las fotos y entérate de todos los detalles.

Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras acompañarán a Carlos Rivera como conductoras, ¡qué gran panel! ¿Verdad? La Academia anunció la incorporación de ambas actrices luego que Roselyn Sánchez informó que no podría regresar como anfitriona tras fracturarse un pie al sufrir una caída en su casa. ¡Esperemos que se recupere pronto! Nuestra querida Yalitza dijo a través de sus redes sociales: “Muy feliz de poder ser parte de este gran evento y poder compartir el escenario con dos grandes Ana Brenda #CarlosRivera Gracias Recording Academy / GRAMMYs Latin GRAMMYs Nos vemos este 19 de noviembre!”. “Cuando me llegó la noticia alguien me dijo: `Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila”. Finalizó la talentosa mexicana.

La ceremonia de los Latin Grammy, cuyo tema este año es “La música nos humaniza”, se producirá desde distintas ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede Miami. Se trasmitirá esta noche, 19 de noviembre del 2020 a partir de las 8:00 p.m. y La Premiere, en la que se entregan la mayoría de los premios, se realizará este mismo día antes de la transmisión. ¡Así que estén muy pendientes! En cuanto a los musicales, Bad Bunny actuará desde San Juan, Puerto Rico y se le suman Anitta, Nathy Pelusso, Alejandro Fernández, Christian Nodal, entre otros. ¡Pero debido a la pandemia, no habrá público presente, ni alfombra roja!

Estamos muy orgullosos de ti, Yalitza. ¡Síguela rompiendo en todo lo que hagas y mucho éxito esta noche!