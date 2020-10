En FOTOS | Ana Bárbara y su familia estuvieron a punto de ser parte de una carambola en una autopista de EE.UU.

La cantante contó el difícil momento que vivió a través de sus redes sociales.

Vaya susto el que vivió el fin de semana Ana Bárbara y su familia después de haber librado un accidente en una carretera de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram la cantante mexicana publicó un par de historias donde contó que estuvieron a punto de sufrir un percance, sin embargo, salieron bien librados gracias a la astucia del piloto.

“La vida no la tenemos comprada, queremos decirles que acabaos de librar un accidente cañón, de una carambola, gracias a la astucia de Anterito (su hermano)”, contó Ana.

El hermano de la cantante señaló que alcanzó a ver un accidente a lo lejos y pidió a su cuñado, Ángel Muñoz, que frenara para evitar ser parte de la carambola.

“Fue gracias a él (a su cuñado que no fueron parte del accidente) pero también a mí que le dije que se frenara”, dijo Antero.

Ana Bárbara no dudó en resaltar la astucia de su prometido quien iba al volante, aunque muy a su manera resaltó la colaboración de su hermano.

Emoción tras emoción

Este percance se conjugó con el recuerdo del fallecimiento de su hermana Marissa Ugalde, quien cumplió 19 años de haber perdido la vida.

A través de sus redes sociales Ana Bárbara compartió un video con imágenes de su hermana y el siguiente mensaje: “Hoy se cumplen 19 años de tu ausencia, o sea, casi 7000 días sin tenerte y aunque vivas en mi corazón y en mi mente, reconozco que ha sido difícil aceptar que se me fue tu amor así́ tan de repente. Siendo honesta, no es lo mismo aceptar, que entender, y aunque acepto tu ausencia sigo sin entender por qué ya no estás, sí, así de loco y ese ha sido por la vida mi andar. Te extraño mi Nina aventurera, mi Yemo querida, mi alma gemela. Perdón por los reclamos en versos en prosa en berrinches y canciones, nunca pude superar del todo el vivir sin nuestras aventuras llenas de emociones. TE AMO HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA. TE AMO AUNQUE ME DUELE ACEPTAR QUE “TE LLEVASTE MI VERDAD”.

No cabe duda de que Ana Bárbara tuvo un fin de semana lleno de emociones y sustos.