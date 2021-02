ENTÉRATE EN FOTOS | Entre lágrimas el actor Toño Mauri reveló que estuvo cuatro meses en coma.

Después de haber permanecido ocho meses en el hospital, Toño por fin está en casa.

Luego de largos y duros meses de lucha contra el covid-19 y sus secuelas, el actor Toño Mauri a bandonó el hospital University of Florida Health Shands en medio de aplausos y abrazos del equipo médico que estuvo con él durante esta batalla.

Tras salir del hospital luego de su trasplante de doble pulmón el intérprete fue entrevistado y reveló que de los 8 meses que estuvo internado, 4 de ellos estuvo en coma.

“Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, cuál fue mi sorpresa, que no fue así y ahí empezó está historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar. La única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones”, dijo Toño Mauri.

“Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma”, confesó el actor.

El exFresas con Crema contó que fue llevado en helicóptero a Florida, donde fue su cirugía de trasplante.

“Volé un helicóptero a Florida y entré al hospital, desde ahí empezó el proceso del trasplante y yo estaba muy emocionado de ver a mis hijos y lo hice, Dios estuvo conmigo siempre, le dije ‘Dios mío dame la mano, no me sueltes, acompáñame’ y me acompañó, yo sentía su presencia, me daba paz, me daba mucha paz. Sentía algo que me decía que todo iba a estar bien, a los diez días me dijeron que ya tenía unos pulmones”, narró Toño conmovido.

“Carla (Alemán, su esposa) me platicó que tuve una hemorragia interna que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabían qué había pasado, pero que yo estaba normal”, agregó el actor.

“Me afiancé más a Dios, porque el único que puede hacer esto son ustedes, pero Dios creo que es el que decide, quizá yo ya me tenía que haber ido y me dio la oportunidad de regresar, cada noche pensé que era la última. Cuando me despidieron del hospital, ese momento no lo voy a olvidar nunca, esta tarjeta es la firma de todos, todos me cuidaron, yo lo veía como ángeles. Cuando abracé a mis hijos, primero pensé ‘lo logré, lo logramos juntos’, abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza.

“Estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz, de ver lo que más quiero, de estar vivo, físicamente no puedo caminar, tengo la traqueotomía, pero son cosas que van a llegar a su tiempo, por eso le pido a la gente que se cuide, si tienen que usar lo que tengan que usar, úsenlo. Este virus es algo terrible, estoy muy feliz de estar vivo”, finalizó Mauri.

Su hijo Antonio compartió un emotivo video de la llegada de su padre a casa, donde fue recibido por muestras de afecto y hasta letreros por parte de su familia. En el clip se puede ver como la esposa y el hijo del actor lo ayudan a caminar lentamente y a entrar a su casa donde lo esperan su hija y su perro entre globos.

Carla, su hija, también compartió una serie de fotografías en sus redes sociales con las que agradece tener a su padre de vuelta en su casa.

Hace unos meses Toño Mauri relató las medidas de aislamiento en Miami por el coronavirus