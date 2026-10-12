¡Echó la casa por la ventana! Itatí Cantoral celebró en grande el cumpleaños de su hija María Itatí

Itatí Cantoral organizó una tremenda fiesta con temática de jazz para celebrar que su hija, María Itatí, llegó a la mayoría de edad. La reconocida actriz recibió a las cámaras de Ventaneando en la celebración y nos compartió que su hija pronto incursionará en el mundo de la música con diversas colaboraciones. ¡Aquí los detalles!