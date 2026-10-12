“Ya lo veíamos venir”; Jesusa Ochoa, protagonista de la serie Timbiriche, se deslinda de la polémica del proyecto

Jesusa Ochoa, quien da vida a Alix Bauer en la serie no autorizada de Timbiriche, se deslinda de la polémica que ha desatado el proyecto, así como de las acciones legales que anunció Luis de Llano contra el mismo; y asegura que todos los involucrados no tienen más que amor para los integrantes y la serie. Eso sí, espera algún día poder reunirse en persona con Alix.