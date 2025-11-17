¿Jawy se arregló con Rey Grupero? ¿Teo con boda en puerta? ¡No pierdas detalle de La Granja VIP!

Tras la eliminación de Manola Díez de La Granja VIP, las reacciones no se hicieron esperar: Alejandro Gamboa, esposo de la celebridad regia, confesó que no esperaba su salida; el mejor amigo de Eleazar se pronunció sobre las acusaciones de violencia de género hacia Eleazar y la pareja de Teo habló de sus planes de boda. ¡Ojo a lo de Jawy con Rey Grupero!