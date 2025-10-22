Julián Gil habla de su hijo y aconseja a Cazzu y Nodal sobre Inti
Julián Gil reveló que teme que su hijo ya no lo reconozca, pues ha pasado años sin verlo. Además, aconsejó a Cazzu y Christian Nodal sobre su hija Inti.
TV Azteca
Tras el añejo conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, el conductor revela que teme que su hijo ya no lo reconozca, pues no lo ha visto en años. Además, se pronunció sobre el complicado momento que atraviesan Cazzu y Christian Nodal por su hija Inti y les envió un consejo.
