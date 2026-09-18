Lupita Ferrer hará teatro POR PRIMERA VEZ en México; la actriz presenta su nueva obra en Ventaneando
Lupita Ferrer visita los foros de Ventaneando para hablar sobre su próxima puesta en escena, “Los Huevos de mi Madre”, que será su debut en el teatro mexicano.
¡Lupita Ferrer hará teatro por primera vez en México! La actriz venezolana se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre su próxima y muy esperada puesta en escena: “Los Huevos de mi Madre”. Entérate de todos los detalles aquí.