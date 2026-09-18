¿Arturo Carmona podría reencontrarse con Alicia Villarreal cuando nazca el bebé de su hija, Melenie? Esto dice
Arturo Carmona revela si sería capaz de reencontrarse con Alicia Villarreal una vez que nazca el bebé de su hija, Melenie.
Luego de que Alicia Villarreal tachara de “chismoso” a Arturo Carmona por destapar el embarazo de su hija, Melenie, preguntamos al actor si estaría dispuesto a reencontrarse con su ex-pareja ahora que se conviertan en abuelos, a lo que asintió sin problema alguno: “Yo no tengo pleito. Yo no tengo enojo, ni coraje con nadie”; aseguró.