Christian Nodal NIEGA haber intentado frenar la Ley Cazzu; pero sí promovió un amparo

Christian Nodal rompe el silencio y emite un comunicado en el que niega haber intentado frenar la Ley Cazzu, misma que fue aprobada el pasado 8 de mayo en el estado de Michoacán, México. No obstante, revela que sí promovió un amparo para pedir que se le cambie el nombre; pues busca limpiar su imagen y evitar que se le involucre en este tipo de polémicas.