María José Magán habla en exclusiva sobre Axel, el hijo que tuvo con Matías Novoa
Axel, el hijo de María José Magán y Matías Novoa, ya alcanzó la adolescencia. Esto nos dijo la exparticipante de MasterChef Celebrity Generaciones 2025.
“Me di cuenta de que el tiempo pasó por las fotos”, dijo María José Magán sobre su hijo Axel, quien ya cumplió 14 años y está atravesando la adolescencia. “Algo bueno tuve que haber hecho en esta vida para tener un hijo tan maravilloso como él”, dijo la expareja de Matías Novoa.