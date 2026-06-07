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“No seas doble cara": Luis explota contra Antrax en MasterChef 24/7 y le ponen fin a su amistad (VIDEO)

A pesar de que empezaron MasterChef 24/7 siendo muy unidos, un desacuerdo entre Luis y Antrax provocó que terminaran peleándose frente a los demás.

El ánimo se calentó en MasterChef 24/7 con una fuerte discusión entre Antrax y Luis. Y es que a pesar de que eran muy amigos en un principio, todo parece indicar que ya no son compatibles y llegaron al punto de que no toleran las acciones del otro. Así que para ponerle un freno a esta situación, trataron de tener una plática tranquila, pero terminaron reprochándose “hipocresía”, dejando claro que su amistad ya está en un punto irremediable.

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