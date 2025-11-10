"¡Le pido a Dios por ella!”, Maribel Guardia reacciona al ‘nuevo romance’ de Imelda Garza

A raíz de video que circuló sobre el supuesto nuevo romance de Imelda Garza, Maribel Guardia reaccionó y mostró su postura. Además, reveló que intenta mantenerse positiva ante el alejamiento que tiene con su nieto, José Julián. Por su parte, Imelda Garza se guardó sus comentarios sobre su nuevo romance, pero dejó claro que su hijo estará “sobre cualquier hombre”.