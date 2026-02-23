inklusion logo Sitio accesible
Mauricio Islas visita Ventaneando para hablar de sus proyectos teatrales

El actor visitó el foro de Ventaneando para compartir detalles sobre sus proyectos en teatro y su trayectoria artística.

Ventaneando

Mauricio Islas, quien ha destacado por participar en al menos 38 proyectos en televisión visitó el foro de Ventaneando para hablar sobre la obra de teatro donde se encuentra actualmente, “El Amante Infinito” donde comparte escena con Juan Soler y Alexis Ayala. Además, participa en “Noches de Danzón”, un proyecto que combina risas, lágrimas y romance.

