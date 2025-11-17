inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡Es un exorcismo colectivo!”, Natalia Sosa, Aranza y Sheyla, revelan detalles de ‘Esto sí es Despecho’

¿A quién y por qué les cantan? Natalia Sosa, Aranza y Sheyla, nos acompañaron para contarnos todo sobre ‘Esto sí es Despecho’, el show dedicado a ‘migajeros y despechados’.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿A quién y por qué les cantan? Natalia Sosa, Aranza y Sheyla, nos acompañaron para contarnos todo sobre ‘Esto sí es Despecho’, el show dedicado a ‘migajeros y despechados’ donde, en más de tres horas de música’, nos regalan imperdibles interpretaciones de las canciones que se convirtieron en himnos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×