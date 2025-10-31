¡Así fue el encuentro de Natália Subtil y Sergio Mayer en Campeche!

Aunque la distancia es evidente tras las polémicas desatadas temas alrededor de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil y Sergio Mayer participan en un mismo proyecto y coincidieron en Campeche. Mientras la modelo brasileña hizo lo posible por evitar a la prensa, el papá de Mayer Mori habló de la participación de su hijo en La Granja VIP y sobre los sentimientos que suele potencializar el encierro.