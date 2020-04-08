Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, reveló que no toma medidas de prevención por el coronavirus.

Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, concedió una entrevista en exclusiva para Ventaneando, desde Río Verde, San Luis Potosí, donde actualmente radica.

En la comunicación, reveló que a pesar de la contingencia sanitaria que se vive en todo el país, él se encuentra haciendo sus labores de manera normal y sin ninguna restricción como el aislamiento social.

Estoy aquí batallando con la vida, normal todo, no hay tal pandemia, la gente se muere de otras cosas y no de pandemia. Aquí nadie se enferma de nada

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Don Antero, quien hace unos meses vio mermada su salud al sufrir una embolia, aseguró que ahora ya no le preocupan tanto las enfermedades, razón por la que también dijo no estar aplicando medidas de prevención ante el brote de coronavirus que ha afectado a algunos miembros del medio artístico.

No ya qué, ya con lo que me dio la embolia, que quedé todo chueco, entonces lo que venga pues bienvenido

En ese mismo sentido, compartió que quien sí esta al pendiente del tema es su hija Ana Bárbara, quien le llamó hace poco para pedirle que se quede resguardado en casa, petición a la que no accedió:

Me habló para decirme que no salga y le dije que tengo que salir porque tengo que estar trabajando. Andamos acá en friega, yo ando trabajando normal sino nos morimos de hambre

En tanto, sobre su salud, destacó que gracias a las terapias ha podido avanzar favorablemente, aunque aún siente complicaciones por la embolia.

Ahí batallando pues ya es de por vida esto, sí camino y como bien, gracias a Dios, pero seguimos aquí en la lucha, en terapias y terapias, pero vamos caminando

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