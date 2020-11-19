En la audiencia de Eleazar “N”, ¡el actor no obtuvo la libertad condicional y seguirá en prisión!

Sobre la información que se maneja en otros medios de comunicación que aseguraban que Eleazar ‘N’ ya había quedado en libertad, nuestro reportero Roberto Hernández dio los pormenores del caso del actor.

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No es procedente la suspensión condicional del proceso

De acuerdo con nuestra fuente en el lugar de los hechos, Eleazar ‘N’ volverá al Reclusorio Norte esta misma tarde.

Recordemos que los abogados del actor habían convocado a una audiencia para solicitar que se suspendiera todo este proceso; sin embargo, Eleazar ‘N’ no queda en libertad.

Por el momento, se va a continuar con el proceso de dos meses que se había estipulado en la audiencia pasada.

La intención de los abogados era lograr la suspensión del proceso, siempre y cuando el actor aceptara el hecho ilícito y se sometiera a pruebas como dictámenes, entre otro tipo de circunstancias que el juez iba a decidir.

A la audiencia llegó Jaime Carbajal, quien es el abogado de Stephanie Valenzuela, mismo que confirmó a los medios de comunicación que ellos van a seguir hasta las últimas consecuencias, pues la modelo no le va a dar el perdón a Eleazar ‘N’.

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Por el momento, no se tiene fecha estipulada para la próxima audiencia entre las partes involucradas.

