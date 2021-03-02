Ricardo González Cepi relató que su padre, Cepillín, sufrió un incidente y tuvieron que intervenirlo con una cirugía.

Este fin de semana las alarmas en el medio de espectáculo se encendieron, luego de que se diera a conocer que Ricardo González, Cepillín, había sido ingresado de emergencia a un hospital de la zona de Satélite por un fuerte dolor en la columna vertebral; su hijo Cepi, fue quien compartió la noticia en sus redes sociales y explicó a Ventaneando lo que le sucedió a su padre.

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Bajando las escaleras de su casa casi se cae, cómo le dice uno coloquialmente trastabilló. Como es muy ágil alcanzó a agarrarse del barandal y se detuvo y, hay le vino un piquete muy duro en su espalda, baja se sienta en el sofá y le empieza a crecer más el dolor. Durante la tarde dijo ‘sabes que, ya no aguanto, mejor llévenme al hospital’

La preocupación por la salud del payasito más famoso de la tele, se suma a la incertidumbre que ha generado este imprevisto en la economía de su familia; incluso, han solicitado apoyo económico a amigos y seguidores.

Empezábamos una gira de despedida de mi papá, viene lo de la pandemia y tenemos un año sin trabajar, y luego viene esto, pues no lo esperábamos. Le agradezco mucho a todos los artistas: Angélica Vale, Aracely Arámbula, Kuno Becker y muchos influencers, youtubers que nos están apoyando en estos momentos. Porque no sabemos que siga de esto, si necesite terapia de rehabilitación

Cepillín fue intervenido quirúrgicamente la tarde de este domingo y su inseparable esposa, doña Aide Guajardo, no se ha separado ni un instante de su marido.

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