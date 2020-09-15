Christian Chávez abrió su corazón y reveló la pesadilla que vivió al lado de su exnovio, el holandés Maico Kemper.

Aunque el panorama legal de Christian Chávez era incierto debido a la demanda que presentó en su contra su expareja, el maquillista holandés Maico Kemper, por violencia física y psicológica, las aguas finalmente comienzan a calmarse para el ex RBD, pues las acusaciones que se le imputaron jamás fueron probadas.

Para rematar, Maico ya dejó México y hoy está de regreso en Ámsterdam. En exclusiva para Ventaneando, Christian habla al respecto:

A mí me hablaron de la fiscalía para preguntarme si sabía dónde estaba esa persona y fue así como: ‘¿Neta? ¿Me están hablando a mí para preguntarme dónde está?’. Es triste porque yo veo que vienen extranjeros y hacen lo que sea, les dan prioridad

Me da tristeza que en mi propio país vengan, me hagan todo un desma… y después se vayan. Ni siquiera hay algo para mí

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A pesar del disentimiento de Maico y sus abogados en torno al caso, Christian aún tendrá que esperar a lo que dicten las autoridades:

Yo les dije: ‘Denme el no ejercicio’ y me dijeron: ‘No, si él ya se fue lo tenemos que mandar a archivo durante un año’. Él vino y no le hicieron nada. De todo lo que dijeron los abogados, no hubo ninguna prueba. ¿Por qué a mí como mexicano no me pueden dar el privilegio? Yo no hice nada en contra de él y tampoco dije nada contra él. Son horribles las leyes en México

EXCLUSIVA. La expareja de Christian Chávez lo acusó de violencia y se desentendió del proceso, pues ya se fue de México.

En su denuncia, Maico lo acusó de haberlo golpeado y abrirle la cabeza, lanzándole una botella. ¿Le guarda rencor Christian por haber manchado su reputación?

Solito tendrá que pagar cuando tenga que pagar. Yo le deseo todo lo mejor, espero que le vaya súper bien donde quiera que esté. Yo no guardo rencor. Aguanté, aguanté y aguanté, me estuvieron diciendo de todo, hasta que hacía brujería. Al final, creo que cuando eres bueno, no tienes nada que temer

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