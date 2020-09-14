Doña Silvia Pinal celebró su cumpleaños 90 muy contenta, rodeada de familiares y amigos.

Acompañada por sus hijos, algunos de sus nietos y bisnietos, familiares y amigos más cercanos, fue como Silvia Pinal celebró noventa años de vida en su casa del Pedregal, en donde a las puertas atendió a la prensa que le cantó ‘Las Mañanitas’.

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Me siento feliz, me siento llena de ilusión, me gusta lo que está pasando y espero que todo se componga, que ya no vengan maldiciones de otro planeta. Pues me siento muy feliz, estoy muy contenta, porque estoy esperanzada de lo que espero hacer; con mi familia, con este nuevo miembro de la familia y pues nada, a vivir y a trabajar

Doña Silvia Pinal reveló cuál es su deseo para celebrar su cumpleaños número noventa.

No he pedido nada, mira, la verdad es que pedir me parece que no es correcto, no tengo que pedir, tengo que dar. Mi vida la he vivido muy llena de felicidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero siempre con éxito, la vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar

Por su parte, sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel le dedicaron unas palabras a su madre.

Admirarla y ver cómo sigue trabajando y sigue teniendo ideas, siempre ha sido una madre cariñosa, trabajadora y nos ha enseñado mucho, es un matriarcado bellísimo; la verdad la admiro y agradecerle todos estos años, tantas lecciones y consejos que a veces uno no sigue

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Dentro de la casa la celebración fue en grande, al menos así lo publicaron en redes sociales sus hijos.