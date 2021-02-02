Recordamos el momento en que Geraldine Bazán fijó su postura ante Irina Baeva y Gabriel Soto.

Luego de que Irina Baeva diera una entrevista en donde recordó la forma en que comenzó su relación con Gabriel Soto, quien todavía estaba casado con Geraldine Bazán, aquí recordamos el video en donde la actriz fijó su postura cuando la situación se hizo pública.

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La historia de esta situación en específico empezó el 20 de mayo de 2017, acudí a la obra de teatro en donde se presentaba el padre de mis hijas, al momento de saludar a una de las compañeras, en ese momento, noté una actitud diferente de mi exmarido, una actitud rara, una actitud hostil, estas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos, esas actitudes que nosotras como mujeres intuimos y sentimos

En ese momento, la actriz reveló que la compañera era Irina Baeva y fue tanta la actitud que tuvo que preguntarle de forma directa a Gabriel Soto.

Que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era muy raro que ella se comportará así conmigo, él lo negó completamente, yo la seguía en redes sociales, como sigo a cualquier otro compañero o compañera del medio. Empecé a notar diferente tipo de mensajes subliminales por así decirlo, me llegó a nuevamente a hablar con mi exmarido y preguntarle. ¿Algo pasa?, o ella está intentando que se piense que algo sucede entre ustedes. La respuesta en ese momento fue ‘no va a volver a suceder’

Ante estas situaciones, la entonces pareja en ese momento decidió que se tenían que separar por un tiempo, por los rumores sobre una posible paternidad con otra actriz acabó con su relación.

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