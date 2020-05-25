¡Defienden a Karla Panini! El estilista Carlos Vázquez trabajó con Karla Luna y desestima las acusaciones.

Sale a la luz el primer testimonio a favor de Karla Panini, pues el estilista Carlos Vázquez trabajó en el pasado con Karla Luna y Américo Garza y asegura que los señalamientos que se ha dicho en contra de la actual pareja de Garza son completamente falsos.

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El siente que se le ha agregado una maldad a la situación que no es real; tras los fuertes señalamientos en contra de Américo Garza y Karla Panini, hoy sale a la luz la primera persona en defender a la pareja.

Carlos asegura que trabajó con ellos en algunos negocios y que en el momento también fue un empleado y amigo de la desaparecida Karla Luna. En su opinión, este pleito mediático tiene un trasfondo monetario, ya que según sabe, aunque no le consta que la familia de Karla Luna pretende realizar una serie.

Ella (Karla Luna) tenía un negocio con su antigua pareja, entonces en el 2003 empiezo a trabajar con ellos. Su anterior pareja se llamaba Fernando Sánchez; ahí yo los conozco a Karla Luna. Le arreglaba el cabello, la maquillaba. Ella empezó a cantar en un bar y ahí conoció a Américo Garza… Se deslumbró con Américo

También cree que las niñas no pueden estar en un mejor lugar como con su papá, pues ahí es en donde son felices y están recibiendo una educación de primera, en el que incluso están aprendiendo dos idiomas.

Yo sé que, si ellos buscan, fuera de cuadro a Américo Garza, sí se da el encuentro

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Y desmiente la noticia de que la pareja estaba planeando huir a Estados Unidos con sus hijos, pues ellos acaban de comprar una casa en la ciudad de Monterrey y menos por el trabajo que tiene Américo en México.

