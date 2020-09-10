Miguel Aldana, quien fuera director de la Interpol México, asegura que la mamá de Luis Miguel está viva.

Miguel Aldana, quien fue director de Interpol México en los años 70 e íntimo amigo del jefe de la policía capitalina de aquel entonces, Arturo ‘El Negro’ Durazo, conoció bien a Luis Rey, padre de Luis Miguel, lo mismo que a su esposa, Marcela Basteri.

Sobre esta última, afirma que no solamente vive, sino que rehízo su vida y tuvo dos hijos más:

Yo sí lo creo, me platicaron que tenía dos hijos y que ya los conoce Luis Miguel; eso me platicaron

Y dice saber la causa por la cual Marcela desapareció, pues ella misma se lo contó:

Se peleó con Luisito Rey y desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina. Marcela me contó que se iba a ir porque estaba muy molesta con Luisito. Ella juntó dinero y se fue

Para sus hijos y para ella fue muy duro. Sus hijos se sentían mal por cómo la trataba Luisito Rey y prefirió dejarlos tranquilos para que no estuvieran sufriendo

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Pero, ¿qué opina sobre la versión de Andrés García en torno a que Luis le quitó la vida a Marcela en una casa ubicada en Las Matas en Madrid, España?

No creo, Andrés García es mi amigo. No me consta, ya la hubieran encontrado en Las Matas

Aldana cree firmemente que Luis Miguel sí encontró a Marcela después de la búsqueda exhaustiva que realizó:

Yo siento que Marcela está feliz; pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, pero está respetando su intimidad y eso es muy importante

Aldana asegura que varias veces salvó a Marcela de tener intimidad con el ‘Negro’ Durazo, un hecho que Luis Rey consentía y alentaba. También, que más de una vez usó sus influencias para sacar a Luis Rey de los amparos, a donde iba a dar a causa de sus vicios:

Muchas veces por el vicio detenían a Luisito y hablaba yo con las autoridades; le hacía el favor y lo soltaban

Luis quiso meter a Marcela con Durazo. Fue cuando yo me opuse, llegué y se la quité varias veces; no los deje que estuvieran juntos. No entraba más a fondo, pero lo evitaba. Yo iba por ella y la sacaba

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