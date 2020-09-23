Maico Kemper afirma que otras exparejas de Christian Chávez también fueron violentadas y ya preparan su testimonio.

Hasta ahora, Maico Kemper, expareja de Christian Chávez, había guardado silencio en torno a la denuncia que hizo en contra del actor por presuntamente haberlo agredido física y psicológicamente, durante su relación.

Sin embargo, hoy el holandés rompe el silencio con Ventaneando, luego de que Christian asegurara que su denuncia fue archivada debido a que él se fue de México, sin haber ofrecido evidencia de sus acusaciones a las autoridades.

Esta es la exclusiva que Maico nos otorgó desde Turquía, donde actualmente se encuentra trabajando como maquillista:

Mis abogados siguen trabajando en el caso mientras yo estoy fuera del país por motivos de trabajo. Espero volver pronto para seguir con el proceso

Mis abogados y los fiscales mexicanos han recaudado evidencia en contra de Christian. También hemos entregado evidencia psicológica, médica, testigos y por supuesto, las fotos que ya todos vieron, las fotos de mis heridas en la cabeza

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Y, aunque su abogado aseguró hace unos días que aún podrían buscar un acuerdo con Christian, Maico lo descarta y advierte que hará lo imposible para que el exRBD pague por lo que hizo; incluido, citar a declarar a otras exparejas del cantante:

Quiero dejar bien claro que no quiero llegar a ningún acuerdo con Christian o sus abogados. Solamente quiero que este caso se presente frente a un juez criminal porque quiero justicia por lo que me hizo

Quiero que Christian sea procesado por lo que me hizo, porque ya ha pasado muchas veces en el pasado. Lo sé porque tuve contacto con otras exparejas de Christian, que me han confirmado que también fueron víctimas de él y también sufrieron abuso verbal y físico

Maico Kemper habla por primera vez y en EXCLUSIVA de la denuncia que interpuso contra Christian Chávez por violencia física y psicológica.

Maico buscó a algunas exparejas de Chávez para darle continuidad al caso, pues desea que se haga justicia:

Cuento con el apoyo moral y legal de todas las víctimas, quienes van a testificar contra Christian. Como se pueden imaginar, ha sido muy difícil y cansado para mí el haber estado en una relación así; sin embargo, confío en las autoridades mexicanas para que hagan su trabajo y que la justicia gane

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