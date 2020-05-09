Mamá de Valentín Elizalde reaccionó a las versiones que señalan que ‘Tano’ Elizalde traicionó a su hijo.

La señora Camila Valencia, mamá de Valentín Elizalde concedió una entrevista exclusiva para Ventaneando donde reaccionó a las versiones que señalan una traición por parte de Fausto ‘Tano’ Elizalde contra su hijo.

En la misma conversación vía telefónica, la señora recordó el día en que murió Valentín y destacó que ‘Tano’ no estaba muy herido como lo ha mencionado en entrevistas.

El señor Juan Diego Cota y yo volamos de Ciudad Obregón, Sonora, en un avión a recoger los cuerpos tanto de Mario como de mi hijo y si estuvimos esperando a que nos los entregaran y ya como a las 3 horas y media nos entregaron el cuerpo; yo no tenía ahí nadie a quien peguntarle nada porque se sentía el ambiente feo, Cuando ya iba a despegar el avión de regreso, nos dijeron que nos esperábamos porque ya venía Tano, él iba caminando y llevaba nada más una camisa suelta y cubriéndose un brazo: yo le dije ‘qué paso’ y el llore y llore y tartamudeando, ya lo empezaron a subir y no platiqué con él

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Asimismo, detalló que al llegar a Obregón, ‘Tano’ fue llevado a un hospital y desde ese momento no pudo hablar más con él.

Volamos de Reynosa a Obregón, ya estaba muy oscuro y me impresionó mucho ver cómo había la multitud de gente, después se llevaron a Tano a la clínica para que lo internaran y lo atendieran de su brazo, pero él iba caminando de su propio pie, ya de ahí no lo miré… No creo que una persona con siete balazos pueda andar caminando; yo no le miré sangre

Entre otros detalles, la mamá del desaparecido ‘Gallo de Oro’, contó que ‘Tano’ Elizalde no se hizo presente ni les mostró apoyo tras la muerte de su hijo, sin embargo, lo señaló de vandalizar la tumba del cantante.

Nosotros cada aniversario, cada año vamos al panteón a ver a mi viejo como a mi hijo y nunca se presentó ahí, un ramo de flores nunca se lo recibí, dónde está el amor que él dice que tiene, lo que sí es que encontrábamos destrozos en la capilla, esa llave la tenía mi cuñada y no sé con qué fin nos hacía tantos destrozos en la capilla

Por otro lado, aseguró que “le corresponde a las hijas” de Valentín Elizalde, ser la encargadas de hacer la bioserie del artista y reprueba la relación de ‘Tano’ Elizalde con Gabriela Sabag, la única esposa legítima del intérprete de ‘Vete ya’.

Estoy sorprendidísima porque nunca esperé eso de esta mujer porque estaba casada con una persona muy trabajadora, cuando supe eso no lo creía, jamás pensé que fueran a hacer esto, a la familia se le respeta, la memoria de mi hijo que la respeten

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