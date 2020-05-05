Tano Elizalde tiene una relación con la esposa legítima de Valentín Elizalde

Luego de que Marysol Castro, aún esposa de Fausto Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, destapó el posible complot del que pudo haber sido víctima llamado Gallo de Oro cuando en noviembre de 2006 fue ultimado a balazos al salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas.

La mujer nuevamente revela detalles sobre esta historia en exclusiva para Ventaneando, al confirmar que Tano entabló una relación sentimental con Gabriela Sabag, quien fuera la única esposa legítima de Valentín Elizalde y albacea de su legado.

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De acuerdo con lo declarado por Marysol Castro, dicha relación inició cuando comenzaron a frecuentarse para negociar los derechos de la vida del cantante para la serie televisiva que pretende realizar Tano.

Cuando él se va a Hermosillo a buscarla, él ya se ausenta más de la casa, ya casi no va y se quedaba en la casa de ella

Asimismo, declaró que al enterarse de la traición que no solo considera hacia ella, sino que también hacía el desaparecido cantante, decidió separarse de Tano Elizalde.

Cuando yo supe todo esto, ya no quise estar casada, yo pedí el divorcio, yo puse la demanda

Marysol Castro aseguró que ya había recibido amenazas por haber ventilado la infidelidad de su aún esposo en redes sociales y tiene miedo de represalias, “pero ‘Vale’ merece que yo hable y que ya pare todo esto”, dijo.

Finalmente, destacó que no cree en la versión que dio Tano Elizalde sobre el homicidio de Valentín.

Las mentiras tienen caducidad y es muy fácil darse cuenta de lo que está sucediendo; si te quieres vestir como Valentín, quieres a la esposa de Valentín, eres cantante y estás haciendo la bioserie y quieres ser el actor principal, ¿qué está pasando?, ¿era amor o era envidia?

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