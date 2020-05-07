Tano traicionó a Valentín y su relación con Gabriela Sabag

Jesús ‘El Flaco’ Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, reacciona a las declaraciones que hizo Marysol Castro a Ventaneando, quien señaló que fue su todavía esposo, Fausto ‘Tano’ Elizalde, quien concretara la fecha del concierto del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, donde el famoso ‘Gallo de Oro’ fue asesinado.

Esta fecha pues hablaron directamente con mi primo tano, el primo tano fue el que cerró la fecha

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Asimismo, el hermano de Valentín Elizalde refrendó en una entrevista exclusiva con Ventaneando las sospechas en torno a por qué Tano insistió en que el cantante actuara ese día en Reynosa.

Esa fecha estuvo muy llena de dudas, de hecho, Mario Mendoza, el representante de mi hermano, no la quería hacer, pero Tano le insistía mucho a Vale. La primera opción que le habían dado es que era un baile, mi hermano le decía habla con Mario porque no me gusta y Mario le decía a mi hermano que era poco tiempo para la publicidad y Tano le dijo a mi hermano que ya no era un baile, que era un palenque y Mario insistía en que no lo iban a hacer porque no había publicidad. Después Tano les dijo que le afirmaron que ya se habían vendido los boletos y que sí iba a haber mucha gente

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"Tano traicionó a Valentín"

De igual manera, destacó que no confían en la versión que les ha dado Tano sobre cómo sucedió el ataque y aseguró que hay muchas razones por las que se puede creer que su primo traicionó a Valentín Elizalde.

Hay una desconfianza desde el principio desde que paso toda la situación, porque desde el principio cuando mi primo Tano, el mal herido y todo, yo estuvo hablando por teléfono con él para saber algo de Vale, el me dijo lo que había pasado y de ahí, pues igual como él se sentía en peligro nos comentó quién había sido, y ya después cuando pasó el tiempo, él platicó con nosotros, nos juntamos en el rancho con mi mamá, pero ya cambión la versión y ya no nos pareció muy de confiar… Hay muchas cosas que la verdad apuntan a una traición, que realmente a como se dice, aquel lo vendió

Por otro lado, se refirió a la supuesta relación que sostiene Tano Elizalde con Gabriela Sabag, la única esposa legítima de Valentín Elizalde y actual albacea de su herencia.

Es una cosa que me indigna, me da hasta vergüenza lo que está pasando, se me hace una traición muy fuerte… Son cosas que vulgarmente se dice, son ‘corrientadas’ y una falta de respeto muy grande a la memoria de mi hermano Valentín por las dos partes.

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