Margiolis Ramos reaccionó al hecho de que Fernando Carrillo volverá a ser padre: “Que se responsabilice”.

Margiolis Ramos reaccionó a la noticia de que el actor Fernando Carrillo, padre de su hijo Ángel Gabriel, está esperando un nuevo hijo con su joven pareja.

En entrevista exclusiva con ‘Ventaneando’, detalló que Carrillo lleva más de tres años que no ve a su hijo.

Los hijos son una bendición grande, pero sí, que en nombre de Dios se conmueva y se responsabilice con su primogénito. Él tiene tres años que no ve al niño, tres años que no sabe si el niño come o va a la escuela, si viste, o sea, ni siquiera le llama

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En ese sentido, Margiolis Ramos refirió que el protagonista de telenovelas le pidió que le enviara al menor este fin de semana a Tulum, hecho que ella considera que es con la intención de vender una exclusiva.

Cuando mi hijo nació vendió la exclusiva, luego vendió la exclusiva del bautizo, supongo que ahorita quiere que le preste al niño para vender la exclusiva de la familia feliz. Le dije que, con mucho gusto, pero que él tiene que venir a buscarlo

Asimismo, reiteró que, de intentar ingresar a Estados Unidos, Fernando Carrillo podría ser detenido por no pagar la manutención que le corresponde, misma que suma alrededor de 50 mil dólares.

Supongo que si él cumple con la manutención y hace el favor que debe o llega a un acuerdo, hay la manera de que podamos conciliar de verdad y podemos llegar a un acuerdo

También, reveló que hace poco Fernando Carrillo le pidió una carta por parte del psicólogo de su hijo para poder demandar a una revista que lo relacionó con un transexual, a pesar de que ella estaba enfrentando un momento complicado por la muerte de su madre.

Me escribió pidiéndome que yo consiguiera la nota con el psicólogo, donde dijera que el niño estaba afectado y que estaba haciendo muchas preguntas para poder hacer la denuncia. No lo hice porque el niño no vio esa noticia y no voy a involucrar a mi hijo en algo ilegal

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