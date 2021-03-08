Mainca, hija de Armando Manzanero, reveló que el testamento de su papá fue leído y no se incluyó a Rodrigo.

EXCLUSIVA. El testamento de Armando Manzanero ya fue abierto y leído; no incluyó a uno de sus hijos. Platicamos con Mainca Manzanero.

A más de dos meses de su fallecimiento, el testamento de Armando Manzanero ya fue abierto por sus hijos. La noticia, es que uno de ellos no fue incluido. Se trata de Rodrigo, según nos confirma su hermana Mainca, en primicia para Ventaneando.

Pero, ¿cómo reaccionó Rodrigo ante la noticia? Mainca lo reveló en exclusiva para nuestro programa.

Yo creo que era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México. Él vivía en Lima, Perú, luego vivió en Chile. Mi papá así lo decidió, no es algo en que nosotros tengamos que ver. Sí, todos somos hermanos y por supuesto que tenemos un porcentaje de regalías, pero mi papá, yo creo que también tuvo sus motivos o sus razones del por qué no incluirlo a él

"No, no lo hemos hablado. De hecho, a partir de que se leyó el testamento se ha alejado un poco, pero bueno, es decisión de cada quien", confesó Mainca Manzanero cuando se le cuestionó si ha hablado con su hermano.

Ventaneando tuvo noticias de que Rodrigo ha intentado vender una entrevista exclusiva a una revista, luego de enterarse que quedó fuera del legado y sobre eso, cuestionamos a su hermana.

Esperemos que no. Te lo digo con el corazón, cada quien obtiene lo que desea. Mi papá siempre estuvo resolviendo sus situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor está gacho que esté hablando de cosas que nunca habían salido al aire, pero no se vale que haga este tipo de declaraciones, que si le tocó, que si no le tocó. Que también piense por qué no le tocó, que tantas cosas mi papá tuvo que resolverle o tuvo que pagar para que estuviera bien

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Armando Manzanero heredó un departamento a su hijo Rodrigo

Por si fuera poco, Mainca trascendió que su hermano Rodrigo, sí recibió un departamento por parte del fallecido yucateco.

Mi hermano tiene su departamento. Mi papá le dejó un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solo tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza, pensar que algo no estuvo bien y que en vez de enojarse, debe dar gracias por lo que tiene. Eso es todo lo que nos queda, dar gracias por lo que tenemos

Con lágrimas en los ojos, Mainca lamenta que esta situación, pueda darse ahora que ya no está su papá.

Es más fácil acercarte y decir ‘Oye, no estoy de acuerdo’, pero no manchar las cosas así, sobre todo cuando mi papá ya no está. Hay que honrar las decisiones que él tomó. Somos seres humanos, somos hermanos. En algún momento, podemos darle un porcentaje a Rodrigo también, pero es algo que no está en mis manos

"Lo único que les quiero decir es que estamos tranquilos, estamos en paz, cada quien tiene lo que le corresponde y solamente mi papá habra sabido por qué hizo lo que hizo", concluyó Mainca en exclusiva para Ventaneando.

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