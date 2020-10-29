Te presentamos en exclusiva, el momento donde Ninel Conde y Larry Ramos se juran amor eterno en el altar.

Contra viento y marea, y a pesar de los contratiempos que enfrentaron de última hora, Ninel Conde y el colombiano Larry Ramos se juraron amor eterno la noche de este miércoles en una ceremonia cristiana, que se llevó a cabo improvisadamente en una lujosa casa en el Estado de México, propiedad de una empresaria y coach de vida colombiana.

Solo nuestro programa Ventaneando fue testigo del montaje, que unas 40 personas, realizaron a marchas forzadas con los enseres que trasladaron desde la Casa de la Bola; incluido, el arco de flores que fue ubicado en la sala de la casa, los instrumentos musicales y el resto de la decoración floral.

También, se trasladaron las sillas para que los invitados presenciaran el enlace religioso, las mesas en el enorme jardín donde fue servido el banquete, el patio donde se colocaron las mesas de trabajo para cocineros y meseros, y hasta el aparatoso equipo de televisión con el que se grabó el evento.

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Fue en punto de las 10:30 de la noche, cuando los novios escucharon el sermón de su pastor cristiano para luego dedicarse algunas palabras. Ninel Conde se dijo marchita y sin esperanza, hasta antes que Larry apareciera en su vida.

Eres un hombre de luz en mi vida, eres un hombre que llegó justamente cuando yo estaba marchita por dentro, estaba sin fuerza y sin esperanza, pero Dios me mostró a través de ti y de tu amor, que existe la recompensa…

Larry Ramos prometió a la cantante mexicana darle protección, cariño y más familia.

Darte cariño, darte protección, darte palabras de sabiduría, darte paz, darte fidelidad y darte familia, amén

Al término de la ceremonia, marido y mujer dieron paso a la celebración entre las mesas adornadas con velas y rosas blancas, en las que sus casi 60 invitados degustaron un menú de cuatro tiempos.

Una canción de Carlos Rivera sirvió para que los recién casados celebraran su enlace, aunque también los captamos bailando reguetón. Entre los invitados famosos figuraron la actriz Bárbara Torre, Raúl Araiza y Alejandro Gou.

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